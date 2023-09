Die arktische Schönheit von Kangerlussuaq Airport in Microsoft Flight Simulator

Das Entwicklerstudio MK Studios hat einen neuen Flughafen für den MSFSr veröffentlicht, der Flugsimulanten in die atemberaubenden Landschaften Grönlands entführt. Bei dem Addon handelt es sich um eine detaillierte Nachbildung des Flughafens Kangerlussuaq (BGSF) im Westen Grönlands.

Der Flughafen Kangerlussuaq liegt mitten in der Arktis und ist von beeindruckender Natur umgeben. MK Studios hat diesen einzigartigen Ort mit höchster Detailtreue in den Flight Simulator gebracht. So wurde zum Beispiel für die Szenerie hochauflösendes Satellitenbildmaterial mit 20 cm pro Pixel verwendet. Auch die Höhendaten basieren auf einem Laserscan, sodass die Pisten und Rollwege akkurat modelliert sind.

Neben dem Flughafen selbst wurde auch die kleine Stadt Kangerlussuaq rund um den Flughafen nachgebildet. Über 150 Gebäude wurden von Hand modelliert, um das besondere Flair dieses Ortes einzufangen. Für Abwechslung sorgen weitere vier Flughäfen in Grönland, die ebenfalls enthalten sind: Sisimiut BGSS, Maniitsoq BGMQ, Qaarsut BGUQ and Aasiaat BGAA.

Die Szenerie zeichnet sich durch viele liebevolle Details aus, wie beispielsweise realistische Beleuchtung, 3D-Schnee oder treibende Eisberge. So entsteht das Gefühl, real am Polarkreis zu fliegen. Grönland stellt für Piloten eine echte Herausforderung dar, da die Landebahnen kurz und die Approachs schwierig sind.

Mit dem Addon von MK Studios können virtuelle Piloten diese einzigartige Flugumgebung nun auch in Microsoft Flight Simulator erleben. Die Kombination aus schöner Landschaft und anspruchsvollem Flugbetrieb sorgt für Abwechslung und spannende Flugerlebnisse. Ein Must-Have für alle Nordland-Fans!

Nordland-Fans richten Ihren Blick auf SIMMARKET wo sie die Szenerie für €20 erwerben können.