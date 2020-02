Development-Update und neue Bilder

Die Entwickler bei Asobo Studios haben gestern ein neues Development-Update veröffentlicht. Neben einigen beeindruckenden Screenshots von diversen Alpha-Testern, beschreiben die Entwickler, was die Community als nächstes erwarte. In der nächsten Episode (Folge 8) der Development-Videos wollen die Entwickler Infos zu den Multiplayer-Funktionen des Sims geben. Dies geschehe auf Grund hoher Nachfragen in diversen Foren. Episode 7, die das Thema IFR behandeln soll, würde daher Ende März erscheinen.