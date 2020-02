ORBX kündigt Dundee (EGPN) an

ORBX haben in ihrem Preview-Forum den nächsten Streich angekündigt. Diesmal geht es nach Schottland mit einer stimmingen Umsetzung des Flughafens Dundee (EGPN). Der kleine Flughafen soll sowohl im P3D4 als auch im X-Plane an den Start gehen. Nachflieger können mit der Loganair Saab nach Dundee fliegen, neben normalem General Aviation-Verkehr. Laut Ankündigung soll der Flugplatz für 20 Euro in den Shop gehen, wann ist noch nicht klar – allerdings weiß man bei ORBX, dass Ankündigung und Release in der Regel nicht weit auseinander liegen.