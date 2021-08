Der MSFS gibt vollen Schub – vier Highlights im Anflug

Im Zuge der am 25. August beginnenden Gamescom 2021 (dieses Jahr nur virtuell) hat das MSFS-Entwicklerteam von Asobo Studio ein paar spannende Ankündigungstrailer für kommende neue Inhalte veröffentlicht.

Jörg Neumann, der Leiter des MSFS-Teams hatte es schon im Twitch-Stream vor ein paar Wochen gezeigt. Die gute alte Tante Ju wird zeitlich zusammen mit dem World Update 6 auf dem MSFS landen.

Ab dem 7. September kann man die Junkers Ju-52 im Marketplace erwerben.

Ein Hubschrauber ist es nicht, aber so ähnlich. Im November wird der drohnenähnliche Volocopter als DLC erscheinen. In Zusammenarbeit mit der deutschen Firma soll ein möglichst realistisches Fluggefühl entwickelt werden. Im simulierten Paris kann man dann mit dem sogenannten eVTOL Air Taxi diverse Landeplätze anfliegen.

Ein weiterer fliegerischer Höhepunkt erscheint dann Ende des Jahres: Die Reno Air Races. Wie in der echten Welt können dann Multiplayer Flugzeugrennen online ausgetragen werden. Neben der berühmten Mustang P-51 messen sich am Reno Stead Airport alljährlich erheblich aufgebohrte Warbirds auf einem Parcours der in niedriger Höhe über die Wüste führt.

Der vierte Trailer heizt nochmal die Vorfreude auf den am 7. September erscheinenden World Update 6 an. Es wurden auch noch ein paar neue Infos ausgestreut. Einige der ungefähr 100 von Hand erstellten Sehenswürdigkeiten in Deutschland, Schweiz und Österreich wurden ja schon gezeigt. Im Trailer ist außerdem ein sehr detailliert modelliertes Helgoland zu sehen.

Es soll auch neue Photogrammetrie-Städte geben: Frankfurt, Wuppertal, Basel, Graz und Wien. Wenn man dem Text zum Trailer glauben kann, kommt neben Lübeck, Altenrhein und Klagenfurt noch Stuttgart als ausgebauter Flughafen hinzu.

Warten wir es ab..

Hier gibt es noch eine Auswahl der kommenden Ausflugsziele: