Déjà-vu: Justsim arbeitet an Basel LFSB

Es scheint ein Sport geworden zu sein: Kaum released FSDreamteam Basel, kündigt Andrei Bakanov um JustSim an: In wenigen Tagen will er seine Version des Flughafens releasen.

Konkurrenz belebt das Geschäft? Ob Mallorca, Chania, Rhodos oder Hamburg – es gibt bei den Szenerien von JustSim fast immer einen anderen Addon-Hersteller auf der Free- oder Paywareseite, der bereits eine Airportszenerie gebaut hat. Darum sollte es eigentlich nicht verwundern, was Andrei Bakanov heute auf Facebook angekündigt hat: Auch er baue an einer Szenerie von Basel LFSB, die bereits in wenigen Tagen zum Kauf verfügbar sein soll. “Mit mehr Details als bei FSDreamteam”, meint der Entwickler auf Facebook.

Geniestreich oder Masche? Uns interessiert eure Meinung!