DCS-Module: Einen Monat kostenlos testen

Fast alle Module des Digital Combat Simulator einen Monat lang kostenlos und vollumfänglich testen? Eagle Dynamics macht es möglich: Ab sofort st es möglich alle Module kostenlos zu installieren – ausgeschlossen Kampagnen. Das haben die Macher des beliebtesten Kampf-Flugsimulators jetzt auf Ihrer Website angekündigt:

Angesichts der Resonanz der letzten Aktion freuen wir uns, unsere bevorstehende “Free For All”-Aktion, Start am 19. April, anzukündigen, bei der ihr alle unsere Produkte (mit Ausnahme von Kampagnen) einen Monat lang kostenlos und ohne Einschränkung ausprobieren könnt. Dieser unbegrenzte Zugang zu all unseren Produkten, einschließlich unserer Top-Kampfflugzeuge wie der F-16C, F/A-18C und A-10C Warthog, wird euch hoffentlich für eine Weile vom Alltag ablenken und euch die Möglichkeit geben, etwas Neues auszuprobieren. Obendrein bekommt ihr beim Kauf wieder einen Rabatt von bis zu 50 %!*

*Ausnahmen: Alle Kampagnen, F-14B und AJS-37 Viggen, die JF-17 “Thunder” werdet ihr mit einem Rabatt von 15 USD kaufen können.