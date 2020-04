Dash 8 und Version 5? Das sagt Majestic Software

Angesichts des neuen P3D5 überschlagen sich die Statements und Kommentare der Addon-Hersteller. Jetzt hat sich auch das Majestic Software-Team kurz zur Dash 8 geäußert. Und die gute Nachricht gleich zu erst: Die Dash 8 funktioniert im neuen Sim – vorrausgesetzt man legt selbst Hand an und schiebt sie in den Hangar des P3D5. Dafür muss man den Installer nur auf den neuen P3D-Pfad verweisen. Trotzdem arbeite man bei Majestic an einem angepassten Installer für den neuesten Sim – nach der Behebung von kleineren Bugs. Dies betreffe Dinge wie die das Außemodell und die Sounds unter DirectX 12, berichten die Entwickler. Wer sich dafür entscheidet, die Dash vor dem offiziellen Release der V5-Version in den neuen Sim zu installieren, erhält von Majestic keinen Support. Das volle Statement vom Majestic Software-Team findet ihr hier.