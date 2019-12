Captain7 Dezember Update zu Hannover, Heringsdorf uvm.

Original Post

DEZEMBER UPDATE – Hallo Leute, sorry erst einmal für die längere digitale Abwesenheit. Grund war kein Social Detox, sondern vor allem viele ToDo’s außerhalb des Hobbys. Jetzt kurz vor Weihnachten wollte ich aber unbedingt die Gelegenheit nutzen und Euch mal wieder auf Stand bringen. Es hat sich ja einiges getan in den letzten Monaten. Allen voran natürlich die Entwicklungen rund um den neuen Flight Simulator von Microsoft. Ich darf nicht viel dazu berichten, aber allein die Tatsache, dass Asobo/Microsoft sich proaktiv Input und Feedback auch von der (Entwickler-) Community einholt, ist schon einmal ein tolles Zeichen. Selbstverständlich möchten wir gerne bestehende und neue Projekte für den neuen Simulator verfügbar machen. Ob und wie das geht, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt auf die für Januar angekündigte Preview Version des SDK (Software Development Kit).

EDDN Nürnberg für XPlane +++ Irgendwie scheint EDDN für laaaange Entwicklungszeiten zu stehen. Aber ja, die Betatests laufen bereits. Die Szenerie-Portierung machen die Kollegen von Stairport Sceneries und schon die erste Testversion sah wirklich top aus! Ich bin sicher, dass hier sehr bald ein Releasedatum genannt werden kann.

EDDV Hannover für P3D und (?) +++ Hier sind die 3D Modellierungsarbeiten schon sehr weit voran geschritten aber es gibt leider aktuell einen (temporären) Show Stopper. Seit Frühjahr 2019 werden umfangreiche Umbauarbeiten an den Hauptterminals durchgeführt. Aus dem Grund konnten wir bisher leider keine Foto-Session vor Ort durchführen. Die ist aber essenzielle Grundlage für eine qualitativ hochwertige Texturierung. Wir stehen mit dem Airport in Verbindung und hoffen die Fototour im Frühjahr 2020 nachholen zu können. Dann geht es auch hier endlich wieder voran.

EDAH Heringsdorf für P3D +++ Unsere älteste Szenerie hat ein frisches 2020er Update bekommen. Viele User hatten sich ein besseres Zusammenspiel mit FTX Germany North gewünscht, insbesondere was die durch FTX GEN modifizierten Jahreszeiten in Deutschland betrifft. Das wurde jetzt, zusammen mit einigen anderen Verbesserungen, umgesetzt. Außerdem gibt es jetzt deutlich mehr 3D Grass und Vegetation und an der Performance konnte noch etwas optimiert werden. Weiterhin wurden auch kleinere Fehler beseitigt: Die statische Cessna 208 und der Reifenabrieb auf der Runway sind wieder zu sehen und die unschöne Meshkante am nördlichen Airportrand wurde beseitigt 😉 Herunterladen könnt ihr die überarbeitete Szenerie wie immer kostenlos auf https://captain7.de

Und zu guter Letzt noch der Hinweis, dass es im 29 Palms Store noch bis zum 05. Januar satte 40% Discount auf alle Produkte gibt. https://shop.29palms.de/

Nun wünschen wir Euch aber erst einmal ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und jetzt schon vielen lieben Dank für Euren tollen Support in 2019!