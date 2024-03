Beeindruckende Freeware: Port Neville & Beyond

Die beeindruckende kostenlose Szenerie “Port Neville & Beyond” für den Microsoft Flight Simulator wurde kürzlich vom Community-Ersteller “maty743” veröffentlicht. Das Addon erweitert die Gegend rund um Port Neville in British Columbia, Kanada, um rund 500 Quadratkilometer handgefertigte Landschaft mit Fokus auf Wasserflugzeuge.

Ursprünglich als Ergänzung zur früheren “Port Harvey”-Szenerie geplant, wuchs “Port Neville & Beyond” schnell zu einem gigantischen Projekt heran, das den Ersteller über vier Monate beschäftigte und den Umfang von “Port Harvey” noch übertraf.

Das Hauptziel war es, ein riesiges, faszinierendes Gebiet zu erschaffen, in dem man vollständig in die Rolle eines kanadischen Buschpiloten in British Columbia eintauchen kann. Die Landschaft rund um die zentrale Port Neville-Szenerie besticht durch eine Vielzahl von 3D-Objekten, detaillierte Texturen und Wassermasken.

Zusätzlich zu Port Neville umfasst die Szenerie 12 weitere “Flugplätze”, darunter vier offizielle STOL-Pisten. Sie wurden alle mit eigenen ICAO-Codes zur Weltkarte hinzugefügt. Insgesamt wurden rund 500 Quadratkilometer Küste, Gelände, Vegetation und Gewässer überarbeitet und verbessert, inklusive etwa 90 Seen, die in der Default-Szenerie fehlten oder fehlerhaft waren.

Um die einwandfreie Funktion der Szenerie zu gewährleisten, müssen mehrere kostenlose Objekt-Bibliotheken wie die “Seaplane Asset Library”, “Emerald Object Library”, “Ethnicfs Vegetation library” und “MSFS 2020 object library” installiert werden. Zudem sollten alle World Updates auf dem neuesten Stand sein.

Empfohlen wird auch die Verwendung von REX’s ACCUSEASON ADVANCED EDITION MSFS.

“Port Neville & Beyond” enthält 13 detaillierte Schauplätze, die alle ihre eigene Geschichte und Spezifikationen mitbringen, darunter: Port Neville, McLeod Bay, Blenkinsop Bay, Robbers Nob, Mount Collingwood Port, Fulmore River, Fulmore Lake, Port Squire, Snow Mountain Lookout, Burial Cove, Hadley Bay, Bowers Island und Cutter Cove.

Die kostenlose Szenerie von “maty743” kann ab sofort auf Flightsim.to heruntergeladen werden. Dank des großen Umfangs und der liebevollen Detailarbeit dürfte “Port Neville & Beyond” für viele spannende Flugstunden mit Wasserflugzeugen im Westen Kanadas sorgen. Ein Muss für Buschpiloten und alle, die den hohen Norden virtuell erkunden möchten!