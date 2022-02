ASOBO stellt ein!

Das ist DIE Chance für alle, die es besser können : ASOBO, die Wiege des MSFS2020, schreibt seit einer Woche eine ganze Latte an Stellen aus für die Arbeit am Simulator (und noch weitere für A Plague Tale). Man muss es nur drauf haben, fit in englisch sein und in Bordeaux leben mögen.

Mit Dank an Alex vom VFR-Flightsimmer-Forum für den Hinweis.