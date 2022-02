Das FS MAGAZIN 2/2022 (Februar/März 2022) wurde den Abonnenten bereits gedruckt und als PDF zugestellt. Auch diese Ausgabe ist wieder prall voll mit News um unser Hobby. Leider spürt man auch beim FS-Magazin der der MSFS eine Dominanz erreicht hat, denn wo einst viele P3D Artikel waren, lächelt nun Content für den MSFS. Na ja – wo nichts ist, kann auch nichts hergezaubert werden…

Seit Donnerstag, den 3. Februar 2022 läuft der “offizielle” Verkauf. Der erfolgt mit gedruckten Ausgaben via Aerosoft www.aerosoft.com, dem Aviation Megastore www.aviationmegastore.com, United Kiosk www.united-kiosk.com und dem Verlag – Bestellungen an leserservice@fsmagazin.de werden gerne entgegen genommen. simMarket www.simmarket.com bietet PDFs an. Wie United Kiosk, wo – wie beim Verlag – auch günstige Abos abgeschlossen werden können. Der Verkauf in der Fläche bleibt wegen der Corona-Pandemie eingestellt…

Hier wie gewohnt Auszüge aus dem Inhalt:

Editorial

Es gibt Gedanken zum them “MSFS: Add On-Szenerien Ja oder Nein” und ein klares Bekenntnis zu dem neuen Flugsimulator.

Aktuelles

Wir erinnern uns an Redaktionsbesuche und Lernferien-Schüler vor der vierten Corona-Welle und zeigen auf, was getan werden kann, wenn sich der MSFS nicht mehr rührt…

Kurzmeldungen

In aller Kürze reflektieren wir auf eine launige Vorstellung des Flugsimulatorclub FSC e.V. www.fsc-ev.de bei Cruiselevel https://cruiselevel.de, gehen mit den Seilbahnen unseres Schweizer Leser Urs Meyer in die Bergluft, bekommen Flight Sim Labs mit dem hauseigenen Control Center unter Kontrolle und stellen einen “Spatz mit Düse” vor. Dann geht es um zwei interessante Bücher über das Wetter, die neue App vom simMarket, drei “Drückerkolonnen” für den Push Back im MSFS und noch einiges mehr.

Szenerien

Clear Prop Studios haben ihr erstes Paket mit bayerischen Flugplätzen für den MSFS herausgebracht. Zwei der sechs Flugfelder liegen zwar in Baden-Württemberg nahe der Grenze zu Bayern, was dem fliegerischen Genuss allerdings nicht im Wege steht: Wer ko, der ko! Der Elsass grüßt mit der Airport-Szenerie von Colmar-Houssen von LLH, wir reisen zum meistgemachten Airport, dem von Mallorca von Just Flight und fliegen zu einem Möbelhaus.Das steht am Flughafen Athen von Fly Tampa für den MSFS. Abschließend genehmigen wir uns einen Cocktail nach der Landung auf Orbx’ Skiathos.

Flugzeuge

Frank Schmid schaut beeindruckt mit der 737NG von IFly für den P3D v5 über den Tellerrand. Harald Kainz hat sich die Hawk T 1/A von Just Flight für den MSFS angesehen.

MSFS

Drei Alternativen für den KI-Verkehr im MSFS werden vorgestellt. Es folgt Jan Haselhorst mit der Frage, wer die bessere Weltanschauung zeigt: Google oder Bing? David Marx schließlich stellt mit REX Accu Season nutzerfreundliche Jahreszeiten vor.

P3D

“Totgesagte leben länger”, meint Thomas Stemmer und zeigt uns den P3D v5.3 mit Hotfix 1.

Grundlagen

Ingo Voigt zeigt uns das “Lean Management” unter dem Motto “Nicht zu reich und nicht zu arm”.

Military

Andreas R. Schmidt hat sich den “Battle of Bodenplatte” von IL-2 Sturmovik angesehen und lässt uns an seinen Eindrücken teilhaben.

X-Plane 11

Hans-Joachim Marks ist mit Orbx’ True Earth EU Spain South HD/SD über Spaniens trockene Landschaften geflogen. Wir besuchen Victorville (KVCV) in den USA, einen Airport ohne Rückflug. Hans-Joachim hat zudem die 747-200 Classic von Felis unter die Lupe genommen und Günter Brinkhoff berichtet über einen Zwischenfall über dem Atlantik. Der passierte vor etlichen Jahren tatsächlich und wird mit Colimatas weitgehend überarbeiteter und verbesserter Concorde v2.01 nachgestellt. Philipp Daniel Schaad ist begeistert von FlyJSims Q4XP und Mario Donick stellt im Rahmen der Kleinserie “Zweimal 737” den ZIBOMod vor. Real-Hubschrauber-Pilot Thomas Glaudo ist überzeugt, dass die AS 315B Lama von Philip Ubben und dem Khasim Studio Langzeit-Spaßgarantie bietet.

Downloads zum FS MAGAZIN 2/2022

Ausblick auf das FS MAGAZIN 3/2022

Wir werden die Twin Otter für den MSFS von Hans Hartmann und Alexander M. Metzger vorstellen und die C172 NG Digital von Airfoillabs. Mit etwas können wir etwas Konkretes zum angekündigten X-Plane 12 melden.

Redaktionsschluss

20. Februar 2022

Anzeigenschluss

10. März 2022