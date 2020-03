Akesoft – La Juliana veröffentlicht

Akesoft hat heute das Aerodromo La Juliana [LEJU] veröffentlicht. Der kleine GA Platz mit seiner 925 Meter langen Bahn liegt in der Region Bollullos de la Mitación in der Nähe von Sevilla in Andalusien. Der Platz ist nur für Sichtflug zugelassen und bietet GA und Helikopter Piloten eine Heimat. Zu bekommen ist der ausschließlich für P3D V4 kompatible Platz bei simMarket für 15,24€.

Features: