PMDG gibt Update bezüglich Updates

PMDG Chef Robert Randazzo hat in seinem Forum ein ausführliches Statement zur anstehenden Update-Serie von 737, 747 und 777 gegeben.

Boeing 737 NGXu

Derzeit arbeitet das Team an der Umsetzung der 737 BBJ, die Auxilliary Tanks, ein Custom Interior und einige weitere, nicht genannte “High-End-Features” beinhalten wird. Im Anschluss an den Businessjet wird die Frachtvariante der 737 in Angriff genommen. Darüber hinaus steht ein Update für die Reihe an, dass generelle Verbesserungen und Bugfixes bringen soll. Es wird jedoch als letztes der im folgenden erläuterten Updates für das gesamte PMDG-Sortiment bereitgestellt werden.

Boeing 747

Die Queen of the Skies III wird in Kürze ein Update erhalten, dass Auftriebsphysik und Groundsteering-Verhalten an den Standard der 737 NGXu anpasst. Darüber hinaus sollen diverse Bugs behoben werden. Eigentlich sollte das Update bereits in der Beta sein, derzeit gibt es jedoch Verzögerungen. Randazzo erwartet eine Veröffentlichung des Updates nach zehn bis vierzehn Tagen Betatest. Wann der jedoch beginnen wird, ist geht aus dem Statement nicht hervor.

Boeing 777

Das bei weitem größte Update steht für das ehemalige PMDG Flagschiff an. Die Triple Seven wird das erste Mal seit 20 Monaten ein Update erhalten, dass nicht nur PBR-Texturen für das Außenmodell bringt, sondern auch eine Überarbeitung des Flugmodells, des Bodenverhaltens und der Systeme um sie auf den aktuellen PMDG-Standard anzupassen. Ein EFB wird, wie bereits mehrfach erwähnt, nicht im Update mitinbegriffen sein, dafür gibt es aber gute Nachrichten für die 777-200ER: Das meistverkaufte (das ist mittlerweile die Version 300ER, danke an Leser Will) Modell der Familie soll auf absehbare Zeit als Expansion Package erscheinen. Zunächst stellt PMDG allerdings neue Mitarbeiter ein, die das Team verstärken sollen.

Das Update der 777 wird nach dem Update der 747 angegangen. Das gesamte Statement in englischer Sprache findet ihr im Forum von PMDG.