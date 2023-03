Airport fürs Dreiländereck: Flughafen Basel-Mulhouse-Freiburg von FranceVFR

Der Name der Entwicklergruppe France VFR ist Programm: Ziel der Szeneriebastler ist es, die 30 bedeutendsten bzw. meist genutzten Flughäfen Frankreichs detailreich in den MSFS zu bringen. Das neueste Ergebnis dieses großen Vorhabens ist die Umsetzung des sogenannten “EuroAirport”, dem Flughafen Basel-Mulhouse-Freiburg.

Die Besonderheit erkennt man schon an der Bezeichung: Der Flughafen versteht sich als Luftverkehrshub für die französisch-schweizerisch-deutsche Grenzregion. Er liegt im französischen Teil des Dreiländerecks, allerdings ist die nächstgelegene Stadt Basel. Zum Stadtrand und damit zur Schweiz sind es keine zwei Kilometer. Der 1946 eröffnete Flughafen wieß entsprechend lange die Eigenart auf, jeweils zwei voneinander getrennte Abfertigungen für ankommende und abreisende Fluggäste zu besitzen – wer von französischen in den schweizerischen Teil wechseln wollte, musste durch eine Zollkontrolle innerhalb der Anlage. Bereits eingecheckte Fluggäste konnten sich in einem gemeinsamen Bereich bewegen.

Seit dem Beitritt der Schweiz zum Schengenraum wurde diese Struktur aufgelöst und eine große Abflughalle gestaltet. Allerdings sind die Verkehrszuwegungen immer noch getrennt und es gibt beispielsweise zwei verschiedene Parkflächen, wo mit unterschiedlichen Währungen – Euro bzw. Franken – bezahlt werden muss. Betrieben wird der “EuroAirport” gemeinsam von Frankreich und der Schweiz. Das rund 45 Kilometer entfernte deutsche Freiburg taucht zwar im Namen auf, darf aber nur stimmunberechtigte Vertreter in den Verwaltung entsenden.

Die also auf dem Papier bereits interessante Destination ist auch fliegerisch spannend, schließlich begegnet man hier dem Rheintal, umringt von den Gebirgen der Vogesen, des Schwarzwaldes und des Schweizer Jura. France VFR versprechen detaillierte, fotorealistische Gebäude, angepasste Vegetation, korrektes Gefälle der beiden Landebahnen, hochaufgelöste Bodentexturen sowie realistische Nachtbeleuchtung.

Wer sich selbst davon überzeugen will, muss trotz der in der Realität recht teuren Region nicht tief in die Tasche greifen. Für nicht ganz 10€ ist der Flughafen unter anderem im Simmarket erhältlich.