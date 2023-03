Neu bei SIMMARKET: Caelus Aerial Bologna Guglielmo Marconi LIPE MSFS

SIMMARKET, der führende Online-Marktplatz für Flugsimulation-Add-Ons, freut sich, Ihnen von Caelus Aerial’sanzukündigen, einem atemberaubenden Szenerie-Paket für Microsoft Flight Simulator 2020.Caelus Aerial Bologna Guglielmo Marconi LIPE MSFS ist eine hochdetaillierte und realistische Darstellung des Flughafens Bologna Guglielmo Marconi (IATA: BLQ, ICAO: LIPE), des internationalen Flughafens, der die Stadt Bologna in Italien bedient. Er liegt etwa 6 km nordwestlich des Stadtzentrums in der Region Emilia-Romagna in Italien.