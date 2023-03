FlyBoy Simulations bringt die Rans S6S Coyote II für MSFS heraus

By Miguel Blaufuks

FlyBoy Simulations hat ein neues Flugzeug für Microsoft Flight Simulator veröffentlicht: die Rans S6S Coyote II. Dies ist ein einmotoriges, zweisitziges, hochflügeliges Flugzeug, das von RANS Inc. hergestellt wird. Es gibt viele verschiedene Varianten dieses Flugzeugs, aber die hier vorgestellte (S6S) verwendet einen zuverlässigen Rotax 912ULS Motor mit 100 PS. Es ist ein sehr fähiges Buschflugzeug mit großartigen STOL-Eigenschaften und es bringt Sie an Orte, wenn Sie nicht in Eile sind.

Der Entwickler, der im wirklichen Leben Pilot ist, verspricht, jedes Detail des Flugzeugdesigns sorgfältig beachtet zu haben, um sicherzustellen, dass es genauso aussieht und funktioniert wie das echte. Die Rans S6S Coyote II von FlyBoy Simulations ist jetzt über SIMMARKET erhältlich und kostet etwa 17 Euro.

FlyBoy Simulations ist ein kleines Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von hochwertigen Flugsimulationsinhalten spezialisiert hat. “Als langjähriger Simmer und Pilot im wirklichen Leben ist mein Endziel, meinen Kunden ein authentisches Flugsimulatorerlebnis zu bieten.”