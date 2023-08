Aerosoft verärgert: “Es kommt kein großes Spiel aus Deutschland”

Zur Eröffnung der Gamescom am Mittwoch, zeigte sich Aerosoft verärgert. Die deutsche Gaming-Industrie habe „keinen Leader“ im Vergleich zu internationalen Spieletiteln. Will Aerosoft auch auf andere Genres umsteigen?

In der Tagesschau vom 23.08. gibt es einen 2-minütigen Beitrag über die Gamescom, die am Mittwoch in Köln eröffnet wurde. In dem Beitrag ging es unter anderem um die Frage, wie man Deutschlands Gamingbranche besser auf die Zukunft vorbereiten kann. Im Beitrag wurde ein kurzes Interview mit Winfried Diekmann (Geschäftsführer von Aerosoft) gezeigt. Er beklagt, dass Deutschland “eine kleine Industrie” sei. Zudem “kommt kein großes Spiel aus Deutschland”.

Apropos Geld: Der Bund hat in diesem Jahr Förderungen für die Gaming-Industrie in Höhe von 70 Millionen Euro bewilligt. Das ist ein neuer Rekord für Deutschland. Seit Mai ist Aerosoft ebenfalls mit ihrem A330 (Projektname “AirbusNeo”) im Fördertopf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Jetzt stellt sich nur noch eine Frage: Will Aerosoft ihr Potenzial als großer Spieleentwickler in einer Nebenbranche weiter ausbauen, um sich bald mit GTA, Cyberpunk und Hitman zu messen?

Ich denke nein. Mal schauen, was Aerosoft im nächsten Interview sagt…