Ärgerlicher Fehler in Flugsimulator zwingt Spieler zum Neustart des Vollbildmodus

In den letzten Tagen häufen sich die Berichte von ‘Simmern’, die von einem frustrierenden Fehler im Flugsimulator betroffen sind. Egal ob in der regulären Version oder im SU_15 Beta-Build, startet die Simulation stets im Fenstermodus, selbst wenn zuvor der Vollbildmodus eingestellt wurde. Dies stellt nicht nur eine Unannehmlichkeit dar, sondern beeinträchtigt auch das Spielerlebnis erheblich.

Das Entwicklerteam hat zwar die Ursache des Fehlers identifiziert und verspricht eine Lösung mit dem SU_15 Update, doch bis dahin müssen sich die Spieler mit einer unbefriedigenden Behelfslösung abfinden. Um wieder in den Vollbildmodus zu gelangen, muss bei jedem Start der Simulation diese Option in den allgemeinen Einstellungen erneut gesetzt oder alternativ die Tastenkombination Alt+Enter gedrückt werden.

Diese Vorgehensweise ist nicht nur lästig, sondern zeugt auch von mangelnder Sorgfalt seitens der Entwickler. Es ist schwer nachvollziehbar, wie solch ein elementarer Fehler in einem Produkt, das sich bereits seit geraumer Zeit auf dem Markt befindet, unentdeckt bleiben konnte. Zudem ist es enttäuschend, dass keine schnellere Lösung bereitgestellt wird und die Spieler stattdessen auf ein zukünftiges Update vertröstet werden.

In einem hart umkämpften Markt, in dem Spieler hohe Erwartungen an Qualität und Benutzerfreundlichkeit stellen, können solche Fehler schnell zu Frust und Unzufriedenheit führen. Es bleibt zu hoffen, dass die Entwickler nicht nur den aktuellen Fehler zeitnah beheben, sondern auch ihre Qualitätssicherungsprozesse überdenken, um ähnliche Probleme in Zukunft zu vermeiden. Schließlich sollte das Spielerlebnis im Vordergrund stehen und nicht durch vermeidbare technische Mängel beeinträchtigt werden.