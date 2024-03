PMDG 777-300ER für den MSFS – Robert gibt Einblick in die Feinschliff-Phase

Die Entwickler von PMDG haben in einem aktuellen Update spannende Details zur bevorstehenden Veröffentlichung der Boeing 777-300ER für den Microsoft Flight Simulator preisgegeben. Das Team befindet sich derzeit in der finalen Phase der Entwicklung, in der noch letzte Feinheiten und Details ausgearbeitet werden, bevor die Simulation in die Hände der Kunden übergeben wird.

Laut PMDG könnte man das Flugzeug zwar theoretisch schon jetzt veröffentlichen und die Nutzer wären überwältigt von der Qualität. Doch durch die zusätzliche Entwicklungszeit können noch kleinere Verbesserungen vorgenommen werden, die den Gesamteindruck beim ersten Flug noch einmal deutlich verbessern. Dazu gehören Optimierungen an Texturen und Animationen sowie die Implementierung von Verbesserungsvorschlägen der Beta- und Techniktester.

Außerdem arbeitet das Team noch an einigen Änderungen, die sie für die Veröffentlichung einbauen möchten. Dazu zählt die Umstellung auf moderne Navigationsdate sowie Verbesserungen bei der lateralen Wegführung. Auch im Bereich Sound werden noch Neuerungen umgesetzt und die Datalink-Fähigkeiten sollen pünktlich zum Release einsatzbereit sein, sofern die Tests wie erwartet verlaufen.

Besonders beeindruckend ist ein Bild des Fahrwerks, das die Stärke und Leistungsfähigkeit der 777 unterstreicht. Jason, einer der Entwickler, hatte die Gelegenheit, das Fahrwerk hautnah zu studieren und so auch die kleinsten Details originalgetreu nachzubilden. Die komplexen Bewegungsabläufe beim Ein- und Ausfahren sind in der Simulation spektakulär umgesetzt worden.

Das PMDG-Team arbeitet weiter mit Hochdruck daran, die 777 für den Microsoft Flight Simulator zu perfektionieren. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll sich durch ein noch beeindruckenderes Flugerlebnis für die Kunden auszahlen. Genaue Informationen zum Release gibt es zwar noch nicht, und wir hoffen alle dass das Warten sich lohnen wird.