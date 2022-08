80 Minuten X-Plane 12 mit Phillip und Austin

Leider ist die Soundqualität nicht sooo prickelnd, aber hier findet Ihr den Vortrag von Phillip Ringler und Austin Meyer über den Einsatz von erschwinglichen Desktop-Heim-Simulatoren für die Pilotenausbildung und die Aufrechterhaltung der Flugtauglichkeit. Natürlich liegt der Schwerpunkt auf den neuen Funktionen in X-Plane 12. Austin kündigt an, wann wir eine öffentliche Beta in die Hände bekommen werden.