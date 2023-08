787 geklaut? Horizon Simulations zeigt Preview

Das Horizon Simulations (kurz HS) Team hat heute zwei kleine Previews von ihrem nächsten Freeware Addon für den MSFS gepostet. Die Entwicklergruppe ist für das Modifizieren von Flugzeugen bekannt geworden. Aber ist das nächste Projekt von Horizon wirklich von ihnen?

Heavy Division 787-10

Am Freitag hat Horizon Simulation zwei kleine Sneak-Peaks von Form von Bildern auf ihrem Discord Server gepostet. Mit dem Text “You know, sometimes size does not matter”, hat die erfolgreiche Moddergruppe ihr neues Projekt vorgestellt: eine 797-9 für den MSFS. Die Freewaregruppe ist unter anderem für ihre LatinVFR FBW Kompatibilität-Mods, dass das standard Asobo-Cockpit mit dem FBW Cockpit und Systemen ersetzt, bekannt geworden. Außerdem haben sie den B747 Salty-Mod für die 777 und 767 von CaptainSim mit besseren Features versorgt.

Hier die zwei Sneak-Peaks:

Wie wahrscheinlich viele 787 Fans wissen, gibt es seit geraumer Zeit den Heavy Division Mod, der die 787-10 mehr “fliegbar” gemacht hat. Dieser ist open source, das heißt, jeder darf etwas an dem Flieger verändern bzw. modifizieren. Dies hat sich schon der Entwickler Kurorin zu Nutzen gemacht. Aus seinem Entwicklergeist ist die 787-8 für MSFS entstanden. Basierend auf den Heavy Division Mod, hat er mit angepassten Physiken (und natürlich passendem Model) die kleinste 787 die es gibt herausgebracht.

Ob Horizon diese Möglichkeit ebenfalls nutzt, bleibt offen. Es ist aber stark damit zu rechnen, da neue Systeme, neues Cockpit etc. zu entwickeln sehr viel Arbeit und Zeit in Anspruch nehmen würde. Zudem hat Heavy Division vor knapp zwei Wochen mitgeteilt, dass man die 787-10 derzeit nicht nutzen könne. Zeitweise war eine 787-9 von HD geplant, davon gibt es leider keine Spuren mehr.

Also, man kann auf weitere Sneak-Peaks von Horizon Simulations gespannt sein!