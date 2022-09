Updates nach dem Update: GSX, Fenix A320, JF BAe 146

Das jüngste MSFS-Sim-Update 10 wurde bekanntlich mehrfach verschoben. Nun, da es endlich erschienen ist, ist es auch für viele 3rd-Party-Entwickler an der Zeit, die eigenen Produkte auf den neuesten Stand bringen zu können.

Das nach dem ersten Release hart gescholtene Groundhandling-Tool GSX Pro vom FSDreamteam bekommt jetzt seine erste Überarbeitung. Damit sollen die ärgsten Bugs aus der Welt geschafft und zudem diverse Abläufe verbessert werden.

Auch die A320 von Fenix gibt es inzwischen in einer Neuauflage. Das vom Umfang her extreme Addon hat auch ein ähnlich großes Update erfahren. Viel Augenmerk wurde auf das Flugverhalten beim Abheben gelegt, ebenso auf die Aerodynamik von Flügeln und Seitenruder und damit allgemein auf den Auftrieb des “Busses”. Auch die Bugradsteuerung wurde erneuert und das VNAV-Verhalten optimiert bzw. noch näher ans Original herangebracht.Nicht zuletzt wurde kräftig an den Sounds gewerkelt.

Neues gibt’s auch von Justflights “Jumbolino” BAe 146 Pro. Hier wurde viel am Electronic Flightbag gebastelt. Es kann jetzt METAR aus Simbrief OFPs auslesen, zieht sich – ebenfalls auf Basis des “eingereichten” OFP – die benötigten Navigraph-Charts für die ausgewählten SIDs und STARs, bietet interaktive Checklisten und einen Top-of-Descent-Rechner. Zusätzlich zum runderneuerten EFB gibt es viele kleine Stellschrauben, die am Flieger und seinen Systemen bewegt wurden – so wirkt sich Anti-Ice etwa auf den Treibstoffverbrauch aus, die Animationen der Fanblades wurden verbessert und am Außenmodell sind nun diverse Pitotröhrchen zu finden, die vorher noch fehlten.

Wie die Updates eingespielt werden können, variiert von Entwickler zu Entwickler. Wer hier im Unklaren ist, schaut am besten auf deren Websites vorbei (im Text jeweils verlinkt).