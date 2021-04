Surprise: Hauptstadtflughafen von Paris von TAXI2GATE

Okay, ich gebe zu, auch in 2021 kann man im Flugsimulatormarkt noch überrascht werden: TAXI2GATE hat den französischen Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle für PREPAR3D v4/v5 aktualisiert. Vor Vorgängerversion war mehr als in die Jahre gekommen. Um so erfreulicher ist es, dass T2G hier mächtig Hand angelegt hat. Für Neukunden ist dieses MEGA Drehkreuz mit seinen 4 Runways für etwas mehr als 32 EUR erhältlich. Kunden der Bestandsversion können für knapp 18 EUR upgraden.

FEATURES: