Starten Sie mit FStarter schnell einen Flug von einer beliebigen Stelle in MSFS

FStarter ist eine sehr praktische Anwendung für MSFS-Benutzer, die eine Möglichkeit suchen, schnell einen Flug von einem beliebigen Ort auf der Welt zu starten. Sie können jeden beliebigen Ort auf der Welt als Startpunkt auswählen, aber auch bestimmte Streckenabschnitte in einer Flugroute, Points of Interest (POIs) und sogar Orte aus Google Maps oder Bing Maps. Diese App bietet mehrere Vorteile für Simmer, die neue Ziele erkunden oder ihre Flugfähigkeiten verbessern möchten, indem sie schnell von einer Endanflugkonfiguration starten oder Rundflüge durchführen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die wichtigsten Funktionen von FStarter vor und erklären, warum wir glauben, dass diese App eine wertvolle Ergänzung zu Ihrem MSFS-Toolkit ist!

Starten eines Fluges von einer bestimmten Strecke in der Platzrunde

Einer der besten Anwendungsfälle für FStarter ist die schnelle Positionierung in einem bestimmten Streckenabschnitt, wie z. B. dem Abwindabschnitt, dem Basisabschnitt, dem Endanflug oder einem anderen Abschnitt. Diese Funktion ist besonders nützlich für Benutzer, die ihre Landefähigkeiten üben möchten, da sie einen Flug von verschiedenen Punkten in der Nähe des Flughafens starten und lernen können, ihren Anflug und ihre Landung unter verschiedenen Bedingungen zu steuern.

Darüber hinaus können die Nutzer mit dieser Funktion auch reale Szenarien simulieren. Zum Beispiel können die Benutzer ihren Flug von der Endanflugposition aus starten, um den Druck der Landung auf einer kurzen Landebahn oder unter schwierigen Wetterbedingungen zu erleben. Nach der Landung kann der Benutzer mit FStarter das Flugzeug sofort für einen weiteren Endanflug neu positionieren und die Landung noch einmal versuchen!

Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie lediglich den gewünschten Flughafen und die Landebahn in FStarter auswählen, die Strecke wählen und die gewünschte Geschwindigkeit, Höhe und Entfernung eingeben.

Starten eines Fluges von jeden beliebigen Ort

Eine der wichtigsten Funktionen von FStarter ist die Möglichkeit, einen Flug von einem beliebigen Ort auf der Welt zu starten, basierend auf den Koordinaten von Google oder Bing Maps. Dies ähnelt der bestehenden Funktionalität in der MSFS-Weltkarte, jedoch mit ein paar entscheidenden Unterschieden: Sie können die Höhe, den Kurs und die Geschwindigkeit wählen, mit der Sie starten möchten. Außerdem ist es in Google Maps viel einfacher, einen bestimmten Ort zu finden, als mit der integrierten MSFS-Weltkarte. Ganz gleich, ob es sich um eine berühmte Sehenswürdigkeit, ein abgelegenes Dorf oder sogar um den eigenen Garten handelt, mit FStarter können Sie schnell einen Ort von Interesse im Simulator besuchen.

Bei meinen Tests stellte ich fest, dass die Auswahl eines neuen Startortes, der weit vom aktuell geladenen Ort in der Simulation entfernt ist, zu langen Ladezeiten führt, da der Simulator und die MSFS-Server ein ganz neues Gebiet laden müssen. Es ist etwas verwirrend, dass dieser Ladevorgang direkt vor unseren Augen stattfindet und nicht wie in MSFS üblich hinter dem Ladebildschirm, aber am Ende war er immer erfolgreich. Ich habe während dieses Prozesses keine Abstürze erlebt. Allerdings laden Orte, die näher am ersten Ort liegen, viel schneller!

Starten eines Fluges von einem POI oder einer photogrammetrischen Stadt

Mit FStarter können die Benutzer ihren Flug von jedem beliebigen POI oder photogrammetrischen Ort im Microsoft Flight Simulator starten. Viele davon wurden mit den regelmäßigen Welt-Updates hinzugefügt und es gibt nun Hunderte von coolen Orten im Simulator zu entdecken, die reale Sehenswürdigkeiten darstellen.

Um einen Flug von einem POI aus zu starten, müssen Sie diesen einfach nur aus der Liste in FStarter auswählen. Darüber hinaus können Sie mit dieser App einen Flug von einer der über 400 3D-gerenderten Städte oder von mehr als 155.000 nicht 3D-gerenderten Städten in MSFS aus starten, so dass Sie die wunderbare Welt von MSFS schnell und einfach erkunden können.

FStarter ermöglicht es den Nutzern auch, ihre Lieblings-POIs zur späteren Verwendung zu speichern. Das bedeutet, dass die Nutzer ihre Lieblingsorte einfach wieder besuchen und sie aus verschiedenen Winkeln und Höhen erkunden können. So können Sie zum Beispiel schnell den Standort Ihres Hauses speichern und einen Flug vom Hinterhof aus starten!

Es ist nicht schön, aber es funktioniert!

Dies sind nur einige der Anwendungsfälle, die durch FStarter ermöglicht werden. Die Möglichkeit, das Flugzeug schnell in einem bestimmten Abschnitt des Musters zu positionieren, erweist sich als besonders nützlich für die Ausbildung, sei es, um sich mit einem Flugplatz oder einem neuen Flugzeug vertraut zu machen oder einfach nur, um die Fertigkeiten beim Fliegen von Rundkursen zu verbessern.

Es gibt ein Benutzerhandbuch, in dem erklärt wird, wie jede Funktion des Tools zu verwenden ist, und es ist definitiv etwas, das Sie sich ansehen sollten, denn die App selbst sieht auf den ersten Blick nicht sehr einladend aus…

Es ist ein bisschen schade, dass die Benutzeroberfläche von FStarter wie eine zufällige Ansammlung von Schaltflächen aussieht, die in der hässlichsten Schriftart beschriftet sind, die der Entwickler finden konnte, aber das tut der Nützlichkeit des Tools keinen Abbruch. Sie ist nicht hübsch, aber sie ist einfach und leicht zu bedienen, nachdem man eine Minute damit verbracht hat, sich zurechtzufinden. (Anmerkung: Der Entwickler hat uns inzwischen wissen lassen, dass eine neue Benutzeroberfläche und zusätzliche Funktionen in Kürze mit Version 3 erscheinen werden).

Letztendlich ist FStarter eine leistungsstarke App, die Simmern eine schnelle und einfache Möglichkeit bietet, Startplätze für einen Flug auszuwählen. Sie ist recht praktisch und vielseitig, könnte aber definitiv eine freundlichere und attraktivere Benutzeroberfläche vertragen.

FStarter ist für €11.90 über die Website des Entwicklers oder SIMMARKET erhältlich.

Übersetzt und Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM