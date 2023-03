Ausgezeichnete MSFS Freeware Cessna T-37B Tweet jetzt verfügbar

Der erste Jet-Trainer, der von Grund auf für diese Rolle in der US-Luftwaffe konzipiert wurde, ist jetzt für MSFS verfügbar, dank eines talentierten unabhängigen Entwicklers, der dieses Projekt kürzlich kostenlos für die Community freigegeben hat. Die Cessna T-37 Tweet, ein beliebter militärischer Trainingsjet, der nach seiner Einführung in den 1950er Jahren mehrere Jahrzehnte lang flog, wurde vom Entwickler VrilleAPlat akribisch nachgebaut und verspricht, virtuelle Piloten in eine vergangene Ära zu versetzen und ein nostalgisches und immersives Erlebnis zu bieten, das den aufregenden Charme der T-37 zur Geltung bringt.

Mit ihrer reichen Geschichte, ihrem unverwechselbaren Design und ihrer fesselnden Leistung hat die Cessna T-37B Tweet einen besonderen Platz im Herzen vieler Flieger, die unter der USAF und vielen anderen Luftwaffen auf der ganzen Welt gedient haben. Diese neue Mod für den Microsoft Flight Simulator versucht, das Wesen des klassischen Flugzeugs einzufangen. Sie bietet ein detailliertes Modell (das Instrumentenbrett ist besonders toll!) und eine beeindruckende Simulation, die das Erbe der T-37B würdigt und für MSFS-Nutzer völlig kostenlos ist.

Die Cessna T-37 Tweet ist ein zweimotoriges, zweisitziges Side-by-Side-Militärschulflugzeug, das in den 1950er Jahren von Cessna entwickelt wurde. Das im Juni 1956 in Dienst gestellte Modell T-37B war das Nachfolgemodell der T-37A mit 10 % stärkeren Triebwerken und verbesserter Avionik. Die T-37A-Flotte wurde später in T-37Bs umgewandelt, während die T-37C-Variante über eine leichte Bewaffnung für Trainingszwecke und zusätzliche Tanks an den Flügelspitzen verfügte. Das Flugzeug wurde im Laufe seiner Geschichte in etwa zwanzig Ländern eingesetzt und war bis vor kurzem noch in Pakistan im Dienst.

Diese Freeware-Version der T-37B enthält vier Bemalungen, einen Bemalungssatz, eine kleine Dokumentation und verschiedene Fehlersysteme wie Triebwerks-, Kabinenhauben- und Landescheinwerfer sowie visuelle Effekte wie Rauch und Motorfeuer. Das Programm ist erst seit wenigen Tagen erhältlich, aber die Version 1.1 wurde bereits veröffentlicht und enthält neue Funktionen und Verbesserungen, wie zum Beispiel:

Ein neuer Pfeifton, der mehr an das echte Flugzeug erinnert, mit Optionen für die Benutzer, um die Lautstärke nach ihren Vorlieben anzupassen

Langsamere Fahrwerksklappen, die aber immer noch schnell sind, um das Verhalten des echten Flugzeugs zu imitieren

Eine alle 100 Fuß skalierte Höhenmessernadel

Eine langsamere Nadel der Kraftstoffanzeige

Eine verbesserte „Toilettenschüssel“ im CDI-Instrument

Ein betriebsbereites Begrenzungslicht

Langsames Anlaufen des Motors, insbesondere bei niedrigen Drehzahlen, was die Landungen schwieriger und realistischer macht.c

Abgeschwächte Kratzer auf der Kabinenhaube

Integration einer VR-Kamerafixierung

Schnellkameras im Cockpit für die Ansichten links/rechts/oben/hinten behoben

Verschiedene kleinere Anpassungen

Der Entwickler hat eine detaillierte Anleitung zur Verfügung gestellt, mit der die Benutzer die Lautstärke des Pfeiftons anpassen können, indem sie in die Ordnerstruktur des Mods eintauchen. Innerhalb des Sound-Ordners finden sich zwei Unterordner, DefaultSound und LowSound. Um die Lautstärke der Turbine zu verringern, ohne andere Geräusche zu beeinträchtigen, kopieren Sie einfach die Datei sound.xml aus dem LowSound-Ordner und fügen Sie sie in den Haupt-Sound-Ordner ein, wobei Sie die vorhandene Datei sound.xml ersetzen.

VrilleAPlats Liebe zum Detail und seine Hingabe zum Realismus haben zu einer umfassenden, fesselnden und insgesamt ziemlich beeindruckenden Simulation der Cessna T-37B Tweet für MSFS geführt, vor allem wenn man bedenkt, dass sie keinen Cent kostet. Simmer können jetzt in das Erlebnis eintauchen, diesen klassischen militärischen Trainingsjet im Simulator zu steuern!

Wenn Sie daran interessiert sind, die Freeware Cessna T-37B Tweet zu erkunden, können Sie diese von flightsim.to herunterladen.

Übersetzt und Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM