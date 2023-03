MK Studios‘ Dublin Airport v2 für MSFS ist jetzt verfügbar

MK STUDIOS hat den Dublin Airport v2 für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht, ein umfangreiches Update für eine Szenerie, die erstmals im Jahr 2020 veröffentlicht wurde. Dublin v2 bietet eine originalgetreue Wiedergabe von Irlands wichtigstem Tor für internationale Flüge, mit scharfen Texturen, realistischer Beleuchtung und detaillierten Innenräumen. Die Szenerie enthält auch ein voll funktionsfähiges A-VDGS-System, handkorrigierte Orthobilder und Kompatibilität mit den meisten AI-Verkehrs-Plug-ins.

Der Flughafen Dublin ist ein wichtiges Drehkreuz für Aer Lingus und Ryanair und bietet mehr als 250 Ziele in Europa, Nordamerika und dem Nahen Osten an. Der Flughafen verfügt auch über eine TSA Preclearance-Einrichtung im Terminal 2, die es Passagieren ermöglicht, die US-Einwanderungsbehörde vor dem Abflug zu passieren. In der Hochsaison fertigt der Flughafen über 1 400 Flüge pro Woche ab und ist damit einer der verkehrsreichsten Flughäfen in Europa.

MK STUDIOS hat Dublin Airport v2 von Grund auf neu entwickelt und dabei die neuesten Technologien und Techniken eingesetzt, um die Leistung und die visuelle Darstellung der Szenerie zu optimieren. Das Produkt deckt den gesamten Flughafenbereich ab, einschließlich der Gebäude auf der Landseite und der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Nähe des Flughafens. Die Szenerie enthält auch die brandneue Start- und Landebahn 28R/10L, die kürzlich in Betrieb genommen wurde.

Der Flughafen bietet auch einige nette Extras, die die Immersion und Funktionalität der Szenerie verbessern. Eines davon ist das voll funktionsfähige A-VDGS (Advanced Visual Docking Guidance System), das Sie mit genauen Informationen über Entfernung, Geschwindigkeit und Ausrichtung zu Ihrem Parkplatz führt. Eine weitere Funktion ist die Kompatibilität mit den meisten KI-Verkehrs-Add-ons, die den Flughafen mit realistischen Flugbewegungen und Bemalungen bevölkern. Die Szenerie umfasst auch einige Sehenswürdigkeiten in der Nähe des Flughafens, wie z. B. Hotels, Bürogebäude und Industriegebiete.

Dublin Airport v2 ist ab sofort bei SIMMARKET zum Preis von rund 19,00 € erhältlich. Wer die ursprüngliche V1-Version erworben hat, erhält einen Rabatt von 30 %.

Wesentliche Merkmale:

Originalgetreue Nachbildung des Dubliner Flughafens von Grund auf neu gebaut.

Optimierte und dennoch scharfe Texturierung aller Gebäude und Strukturen.

Detaillierte, aber dennoch Frames-freundliche Innenräume für Pier 1, 4 und Tower.

Detaillierte, realitätsgetreue Vorfelder, Oberflächen, Linien und Farbmarkierungen, einschließlich der brandneuen Landebahn 28R/10L.

Realistische voll funktionsfähige A-VDGS-Implementierung wie in der realen Welt.

Landseitige Gebäude und wichtige POIs in der Nähe des Flughafens.

Kompatibel mit den meisten Flugzeug-AI-Plug-ins.

Optimiert nach den MSFS-Leistungsrichtlinien für PC und Xbox.

Übersetzt und Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM