Sonderangebot für Fans: FlySimWare’s Cessna 414 Chancellor zum halben Preis nur heute!

Dies könnte einer der besten Deals für Microsoft Flight Simulator-Enthusiasten in letzter Zeit sein. FlySimWares hervorragende C414 Chancellor, die als einer der besten zweimotorigen Propellerflugzeuge für den Flugsimulator gilt, ist derzeit exklusiv bei simMarket mit 50% Rabatt erhältlich – aber nur für heute!

Es handelt sich um ein außergewöhnlich zeitlich begrenztes Angebot, das nur für wenige Stunden heute gültig ist. Das eröffnet Simulatoren eine einmalige Gelegenheit, ein hochdetailliertes Flugzeug für die Hälfte des regulären Preises in ihren virtuellen Hangar aufzunehmen. Normalerweise kostet die C414 Chancellor rund 40 US-Dollar.

Die Cessna 414 Chancellor wurde von FlySimWare mit großer Sorgfalt und Genauigkeit nachgebildet. Das Flugzeugmodell verfügt über hochpräzise Systeme, eine umfassende Avionik-Ausstattung und beeindruckende visuelle Details, was es zu einer beliebten Wahl unter Simulatoren macht.

Dieses Modell wurde unter Einbeziehung echter Cessna 414-Piloten entwickelt und ist das Ergebnis tausender Arbeitsstunden an Entwicklung und Flugerprobung. Es basiert auf einem Originalflugzeug, das einem Mitglied des FlySimWare-Teams gehört, was sicherstellt, dass die virtuelle Darstellung in Microsoft Flight Simulator den Betriebseigenschaften und der Leistung des Originals, einschließlich spezieller Merkmale wie der RAM IV-Umrüstung, sehr nahekommt.

Wer also bislang noch keine Gelegenheit hatte, sich die C414 zuzulegen oder deren regulären Preis für sich als zu hoch empfand, hat heute die Chance, dieses Flugzeug-Add-on zu erwerben. Es ist jetzt bei simMarket erhältlich!