Sie glänzt: Weitere 146 Pro Previews

Langsam können wir Just Flight auch Just Preview nennen: Schließlich haben die Briten gerade viele Töpfe am Köcheln. Ein Airbus, ein Jumbo, ein Tornado und eben eine Avro, um ein paar der Projekte zu nennen. Und so vielfältig die Projekte, so häufig die Previews: Jetzt sind wieder neue Preview-Bilder der 146 Professional aufgetaucht, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Schließlich glänzt der Jumbolino dank PBR ganz ordentlich in der P3D-Sonne. Ob das Addon auch bei restlichen Features glänzen wird? Das werden wir erst bei Release erfahren. Und wann dieser sein soll, hat Just Flight noch nicht verraten. Wer sich den kompletten Bilderreigen ansehen will: Bei Just Flight wird regelmäßig die Development-Seite aktualisiert.