Rezension: FlyTampa – Amsterdam Schiphol EHAM für MSFS v 1.2

Rezension von Rick Desjardins für simflight.com

Einführung

Diese neueste Veröffentlichung von FlyTampa für MSFS ist der Flughafen Amsterdam Schiphol, ICAO: EHAM. Dies ist der internationale Hauptflughafen der Niederlande und befindet sich etwa 9 km südwestlich von Amsterdam. Im Jahr 2021 war er der drittverkehrsreichste Flughafen der Welt für den internationalen Passagierverkehr. Im Jahr 2019 war er mit fast 72 Millionen Passagieren der verkehrsreichste Flughafen in Europa in Bezug auf das Passagieraufkommen und der verkehrsreichste in Bezug auf Flugbewegungen.

Dieser Flughafen geht, wie viele andere auch, auf die Inbetriebnahme als Militärflugplatz im Jahr 1916 zurück. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs begannen die zivilen Operationen und es verlor schließlich bis Ende 1940 seine militärische Nutzung. Später wurde er von den Deutschen erobert und schließlich durch Bombenangriffe zerstört. Nach dem Krieg wurde er wiederaufgebaut und wiedereröffnet. Im Jahr 1949 wurde beschlossen, dass dieser Flughafen der Hauptflughafen für die Niederlande werden sollte.

Der Flughafen verfügt derzeit über sechs aktive Start- und Landebahnen: 18R/36L@12,467ft, 18L/36R@11,155ft, 18C/36C@10,827ft, 09/27@11,329ft und 04/22@6,608ft.

Installation und Konfiguration

Die Installation des Produkts war unkompliziert und bot die Möglichkeit, den Installationsort auszuwählen. Ich war mit diesem Aspekt des Installationsprozesses zufrieden, aber ich war enttäuscht, dass es keine Dokumentation oder Konfigurationstool gab, mit dem man die Grafikverbesserungsfunktionen steuern könnte, falls die Szenerie zu belastend für das System ist.

Obwohl nirgends erwähnt, habe ich mich entschieden, den Asobo EHAM-Flughafen zu deinstallieren, der Bestandteil der MSFS Deluxe- und Premium-Editionen ist, um mögliche Konflikte oder konkurrierende grafische Komponenten zu vermeiden.

Bodentexturen

Hochwertig, detailliert und realistisch – das trifft es ziemlich genau, wenn es um die Bodentexturen geht. Egal, wo ich hinschaute oder wie genau ich hinschaute, war ich von dem Gesehenen durchweg beeindruckt. Angesichts der Erfolgsbilanz dieses bekannten Entwicklers hatte ich nichts anderes erwartet. Wie Sie auf den verschiedenen Screenshots sehen werden, war ihre Arbeit in jeder Hinsicht erstklassig.

Eine Sache, die beim Erkunden des Flughafengeländes auffällt, ist die Fülle von schmalen Wasserwegen, die das Gebiet durchqueren. Diese wurden alle dreidimensional dargestellt und nicht nur als Farben auf den Bodentexturen. Neben diesen Wassermerkmalen verfügt dieser Flughafen auch über mehrere versunkene und erhöhte Straßen und Rollwege, die das Flughafengelände kreuzen. Auch diese wurden in 3D dargestellt und nicht nur als einfache Flachgrafiken.

Eine weitere erwähnenswerte Einzelheit ist die Modellierung der angrenzenden mehrspurigen Autobahnen A4 und A9 sowie des komplexen mehrstufigen Ein- und Ausfahrtssystems am Flughafen.

Strukturen

Die imposanteste Struktur hier ist das große Einzel-Passagierterminal. Im Gegensatz zu vielen anderen großen Flughäfen, die mehrere Passagierterminals haben, gibt es hier nur ein Hauptterminal, das allen Passagieren Zugang zu den verschiedenen Piers bietet. Das Gebäude wurde akribisch detailgetreu nachgebildet. Besonders beeindruckt hat mich die Art und Weise, wie sie die Verwitterung und das Altern verschiedener Baumaterialien eingefangen haben, genau so, wie man es erwarten würde, wenn man tatsächlich dort vor Ort wäre.

Eine weitere Möglichkeit, die Qualität der visuellen Darstellung zu verbessern, bestand darin, dreidimensionale Wandelemente wie Türen und Fenster sowie asymmetrische Dachlinien zu modellieren. Sie haben auch andere Merkmale wie dachmontierte Lüftungssysteme, wandmontierte Lichter, Abwasserleitungen, Träger und Beschilderung einbezogen.

Die Einbeziehung der Flughafenterminal-Innenräume ist ein Aspekt des Flughafenmodellierens, den wir bei neu veröffentlichten Flughäfen für MSFS erwarten. Meiner Meinung nach haben sie diesen Aspekt auf eine Weise behandelt, die dem Flugsimulator-Nutzer das Beste aus beiden Welten bietet. Wenn Sie im Cockpit Ihres Flugzeugs am Gate sitzen, können Sie in das Terminal sehen, sodass Ihre Sicht viel immersiver ist. Wenn Sie sich ins Terminal teleportieren, sehen Sie alle Objekte, die von außen sichtbar sind, jedoch sind die Fenster nicht transparent, sodass Sie die Außenwelt nicht aus Sicht des wartenden Passagiers beobachten können. Ich denke, dass dies wahrscheinlich dazu beigetragen hat, die Arbeitsbelastung des PCs zu reduzieren und eine bessere Gesamtperformance zu ermöglichen. Zu Beginn erkunde ich vielleicht aus Neugierde den Innenraum eines Terminals, aber danach mache ich es normalerweise nicht wieder, daher bin ich mit der Art und Weise zufrieden, wie sie diesen Aspekt der Szenerie behandelt haben. Ich bevorzuge es sehr, dass sie ihre Ressourcen darauf verwenden, die äußere Welt so real wie möglich zu gestalten, denn dort verbringe ich die meiste Zeit.

Neben dem Passagierterminal gibt es auch eine Reihe von Fracht- und Allgemeine Luftfahrt-Hangars, Lagergebäude, Treibstofflagerbehälter, Kontrolltürme sowie viele andere Gebäude unterschiedlicher Größe auf dem Flughafengelände. Jedes einzelne steht einer genauen Prüfung stand und wurde nach hohen Standards mit den gleichen Techniken wie beim Passagierterminal nachgebildet. Weniger wichtige Gebäude bedeuteten nicht weniger Aufwand oder Sorgfalt bei der Nachbildung.

Objekte

Wie bei jedem Flughafen, insbesondere bei einem so belebten wie diesem, finden gleichzeitig viele Aktivitäten im gesamten Flughafenbereich statt. Um all diese Aktivitäten zu unterstützen, erwartet man eine große Vielfalt an Objekten, und sie haben diese Erwartungen problemlos erfüllt.

Die Qualität, Vielfalt, Genauigkeit der Art und die Platzierung dieser Objekte sind ein wesentlicher Bestandteil, um uns das Gefühl zu geben, tatsächlich an diesem großen belebten Flughafen zu sein. Erst durch die Erkundung des gesamten Flughafens kann man die Menge an Detail erkennen, die sie inkludiert haben.

Animationen

Die Fluggastbrücken sind animiert und es wurden visuelle Anlegehilfen eingefügt. Verschiedene Arten von Flughafenfahrzeugen sind auf den Flughafenstraßen und Rollbahnen in Bewegung zu sehen. Es wurde auch ziviler Fahrzeugverkehr auf den angrenzenden Autobahnen und Straßen hinzugefügt.

Nacht

Beleuchtungseffekte können das nächtliche Erlebnis entweder verbessern oder beeinträchtigen, und die Qualität ihrer Arbeit macht die Zeit, die man hier nachts verbringt, auf jeden Fall lohnenswert. Alle verschiedenen Arten von Beleuchtung wurden hervorragend dargestellt.

Was mir besonders an der Beleuchtung auf dem Vorfeld gefällt, ist, wie gut die Intensität der Beleuchtung und der beleuchtete Bereich auf die jeweilige Lichtquelle abgestimmt sind.

Auch Anflug- und Bodenbeleuchtung wurden realistisch wiedergegeben.

Gebäude und andere Strukturen wurden so modelliert, dass sie die Innenbeleuchtung sowie die entsprechend beleuchteten Firmenlogos darstellen. Jeder dieser zusätzlichen Einschlüsse steigerte das gesamte Nachterlebnis noch weiter.

Navigationshilfen

Was man nicht sehen kann, aber genauso wichtig wie gute Visuals ist, ist die korrekte Einbindung von Navigationshilfen. Mit der PMDG 737-600 und der Asobo Cessna 172 Skyhawk G1000 habe ich erfolgreich verschiedene Anflüge auf verschiedenen Landebahnen durchgeführt und festgestellt, dass sie genau sind, basierend auf den verfügbaren Karten.

Fazit

Als ich die Rezension begonnen habe, hatte ich hohe Erwartungen an die Qualität des Produkts basierend auf der Erfolgsbilanz dieses Entwicklers, und sie haben mich nicht enttäuscht. Ich habe das Gefühl, dass sie die Zeit und Mühe investiert haben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, um dem Flugsimulator-Piloten ein realistisches Erlebnis zu bieten, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen. Ich kann dieses Produkt von Herzen jedem empfehlen, der Interesse daran hat, in diesem Teil Europas zu fliegen.

