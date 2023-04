Review: PESIM Maule M7 MSFS

Editor’s Note: This review is based on the Pilot Experience Sim (PESIM) Maule M7-235 V1.0.2

Pilot Experience Sim hat kürzlich sein erstes Flugzeug für den Microsoft Flight Simulator vorgestellt, die Maule M7-235. Dieses Flugzeug basiert auf dem Originalmodell M-4 und bietet die hervorragende Mischung aus Nützlichkeit, Haltbarkeit und Kurzstreckenleistung, die Piloten vom Namen Maule erwarten.

In diesem Testbericht werden wir Sie durch die Feinheiten der Integration der PESIM Maule M7 in den Microsoft Flight Simulator führen und die Außen- und Innenmodellierung des Flugzeugs, die Soundfunktionen und die speziellen Optionen für eine Vielzahl von Vorlieben untersuchen. Darüber hinaus werden wir uns mit den Flugfähigkeiten der M7 befassen, wobei wir die Simulationserfahrung mit den Erwartungen in der realen Welt vergleichen und die STOL-Fähigkeiten des Flugzeugs hervorheben werden. Seien Sie dabei, wenn wir die Maule M7 im Detail untersuchen und herausfinden, ob sie Ihre Investition wert ist!

Maule Air Inc. wurde 1941 gegründet und hat sich seitdem einen guten Ruf auf dem Markt für STOL-Flugzeuge (Short Take-off and Landing) erworben. Der Sitz von Maule befindet sich in Moultrie, Georgia, USA. Das einmotorige Flugzeug, das wir heute kennen, geht auf den Entwurf von Belford D. Maule (1911-1995) zurück. Der erste Entwurf der Maule mit STOL-Eigenschaften erschien 1956 und wurde als M-4 bezeichnet. Die M-4 wurde ab 1957 getestet und erhielt 1961 die FAA-Zulassung. Maule-Flugzeuge haben sich auf allen Kontinenten der Erde verbreitet. Die geschweißten 4130-Chromoly-Stahlrohr-Rümpfe der Maule werden von Hand gebaut! Dank der kontinuierlichen Weiterentwicklung des ursprünglichen Modells ist die Maule dank ihrer Nützlichkeit, ihres Wertes, ihrer Langlebigkeit und ihrer Kurzstreckentauglichkeit eines der vielseitigsten STOL-Flugzeuge der Welt. Die M-7-235 basiert auf der Maule M-4 und ist ein Hochdecker mit Strebenverstrebung.

Installation

Die Installation wurde ohne Probleme abgeschlossen. Für Nicht-Marketplace-Benutzer besteht die heruntergeladene Zip-Datei (2,02 GB) aus drei Dateien – Locator, Modellinstallation und einer PESIM Central-Datei zur Verwaltung der Updates. Der Locator muss zuerst ausgeführt werden, um den korrekten Speicherort der MSFS2020-Datei zu ermitteln. Die Dokumentation umfasst ein Benutzerhandbuch und ein Flughandbuch, das einem Flughandbuch ähnelt. Die M7 wird in drei Versionen angeboten: als Grundmodell, als Tundra-Reifen und als Float-Version. Für jede Modellversion sind 6 Bemalungen enthalten. Laut Benutzerhandbuch wird eine Version auf Skiern in Kürze erhältlich sein.

Für diesen Bericht habe ich einen kompletten Flug in der Tundra-Reifen-Version von Forks, Washington, zur Windy Arm-Region des Elwha River im Olympic National Park durchgeführt.

Äußere Modellierung

Die externe PBR-Texturierung ist außergewöhnlich. Das Modell kommt in den Außenansichten besonders gut zur Geltung. Die Detaillierung der Außenkomponenten wie Fahrwerk, Spornrad, Antennen, Pitotrohr, Tankdeckel usw. sind alle sehr fein. Mir ist aufgefallen, dass das Seitenprofil des Flugzeugs nicht mit der Kontur des Flugzeugs auf echten Fotos übereinstimmt. Vor allem die Windschutzscheibe erscheint im Vergleich zum Rumpf zu groß. Weniger Kratzspuren an den Seitenfenstern wären wünschenswert. Die Markierungen stören die Sichtlinien der Seitenansichten.

Sounds und special Features

Die Schalter und Regler für die Elektro- und Kraftstoffsysteme haben realistische Geräusche, wenn sie aktiviert werden. Die Stromkreisunterbrecher sind alle nachgebildet. Die Motorengeräusche sind nicht herausragend, da ein Standard-Soundpaket verwendet wird.

Über eine Zwischenablage können Sie die Standardgeräte Garmin 530 und 430, das TDS GTNXi oder das PMS50 GTN750 installieren. Weitere Optionen sind die Platzierung von Unterlegkeilen, die Visualisierung des Copiloten, Gepäck und Amazonenkartons auf dem Rücksitz! Die Grammatik der Beschriftungen in der Zwischenablage könnte verbessert werden, um zu verdeutlichen, was beim Anklicken der Auswahl beabsichtigt ist.

Modellierung des Innenraums

Die Innenraumtexturierung fällt im Vergleich zum Außenmodell etwas ab. Das Erscheinungsbild der Verkleidung ist verbesserungswürdig. An der Schnittstelle zwischen den Bedienelementen und der Oberfläche des Bedienfelds könnten einige Texturierungsdetails angebracht werden. Ein wenig Abnutzung an einem Buschflugzeug würde ebenfalls zum Realismusfaktor beitragen. Weniger Kratzspuren an den Seitenfenstern wären wünschenswert. Die Abdrücke stören die Sicht auf die Seitenfenster.

Flugeindrücke

Das Bodenhandling ist typisch für ein Spornradflugzeug. Seien Sie sich des Seitenwindes bewusst und betätigen Sie die Seitenruderpedale mit Nachdruck! Nach dem Start musste eine beträchtliche Trimmung eingestellt werden, um die gewünschte Steigrate zu erreichen. Es gelang mir, die M-7 so zu trimmen, dass das gewünschte Steigen von 500 fpm erreicht wurde, so dass ich Zeit hatte, die Sehenswürdigkeiten mit verschiedenen Kameraperspektiven zu genießen.

Ich habe zwar noch nie eine Maule geflogen, aber ich bin schon in genug Hochdeckern geflogen, um sagen zu können, dass die Simulation der Reaktion des Flugzeugs auf Steuereingaben sehr gut ist! Die Reaktion auf Querruder (Rollen), Pitch (Höhenruder) und Gieren (Seitenruder) ist sehr flüssig und glatt, ohne Überraschungen. Die Bedenken bezüglich der Pitch-Empfindlichkeit in der ersten Version wurden behoben.

Ich habe die realen Triebwerkswerte im Reiseflug auf 4.000′ MSL verglichen. Mit dem LycomingIO-540-Motor bei 2500 RPM und 25 Zoll Ladedruck zeigte die Fluggeschwindigkeit 125 KIAS. Identische Werte für das reale Flugzeug und dieses Simulationsflugzeug!

Die M-7 verfügt über eine negative Wölbklappenstellung von sieben Grad, die von Maule als “Reflexstellung” bezeichnet wird. Diese Position bietet einige zusätzliche Knoten Fluggeschwindigkeit im Reiseflug, wenn das Flugzeug richtig getrimmt ist. Die Klappen mit hohem Widerstand ermöglichen einen steilen Sinkflug und sorgen für eine schnelle Abbremsung. Die Flugreaktion auf die Aktivierung der Klappenstellung war sehr realistisch und führte zu einer kurzzeitigen Aufwärtsbewegung der Nase.

Zusammenfassung und Wunschzettel

Die PESIM-Version der Maule M7 macht Spaß zu fliegen. Die exzellenten simulierten STOL-Eigenschaften ermöglichen den Betrieb auf unwegsamen und unverbesserten Flugplätzen. Das Flugzeug lässt sich gut trimmen und hat keine schlechten Angewohnheiten. Das Augenmerk auf die Außenmodellierung trägt zur Qualität dieses Flugzeugs bei. Eine Version, bei der die Türen entfernt werden können, wie beim echten Flugzeug, wäre für den begeisterten Hinterlandpiloten willkommen. Ein robusteres Lycoming-Motorsoundpaket würde den Realismus dieses Modells ebenfalls verbessern.

Pros:

Realistische Flugdynamik

Externe Detaillierung ist ausgezeichnet

Guter Modellwert

Cons

Die 3D-Modellierung des Außenrumpfs ist unzureichend

Panel-Texturierung könnte besser sein

Triebwerksgeräusche sind Standard

Die Maule M7 ist ab sofort für PC- und Xbox-Nutzer zum Preis von kanpp 30 € über den Marktplatz und andere Drittanbieter-Stores wie SIMMARKET und iniBuilds erhältlich.

Laurie Doering

Privatpilotin auf einer Van’s RV9A von CYFD (Brantford, Ontario, Kanada). Seit über 30 Jahren Enthusiastin von Flugsimulationen mit starkem Interesse an der historischen Luftfahrt. @TheFlightLevel auf YouTube.

Übersetzt und veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM