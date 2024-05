Projekt in Entwicklung: Hadrians Wall 180 AD

Die Microsoft Flight Simulator Community darf sich auf ein spannendes neues Projekt freuen: Die Entwicklung des “Hadrians Wall 180” Add-ons. Das Entwicklerteam Time Machine Designs kündigt stolz seine erste Szenerie-Erweiterung für den MSFS an. Bei diesem Projekt handelt es sich um den Nachbau der berühmten römischen Mauer, die sich von Ost nach West quer durch England erstreckt und im Jahr 180 n. Chr. ihre Blütezeit erreichte.

Mit diesem Add-on werden Flugsimulator-Enthusiasten die Möglichkeit haben, die weltweit erste vollständige Rekonstruktion des gesamten Hadrians Wallsystems zu erleben, wie es zu seiner Hochzeit aussah. Dabei werden alle Strukturen, angefangen von Öfen bis hin zu Hauptquartieren, individuell modelliert. Das Entwicklerteam plant Folgendes zu integrieren:

73 Meilen Mauer

140 Meilen Erdarbeiten und Hindernisse

152 Türme

78 Milecastles (kleine Forts)

18 vollständige Legionärsforts mit dazugehörigen Dörfern

4 Brücken

Die komplette römische Stadt Coria (Corbridge)

Jede Struktur wird gemäß den verfügbaren Daten akkurat platziert

Überarbeitete Landschaften, um moderne Städte, Straßen, Gebäude und Steinbrüche zu entfernen

Die gesamte Anlage wird mithilfe der neuesten archäologischen und historischen Forschungsergebnisse modelliert. In zukünftigen Beiträgen wird das Entwicklerteam mehr über die einzigartige Partnerschaft hinter dem Projekt erzählen. Vorläufig werden bereits erste Arbeitsschritte und Fortschritte in Form von Bildern präsentiert. Diese zeigen beispielsweise eine Kartenabbildung der Milecastles und Türme, technische Zeichnungen der Brücke von Willowford sowie frühe Konzeptkunst für ein Dorfhaus.

Das Entwicklerteam freut sich darauf, die Community mit weiteren Updates im Verlauf des Projekts zu versorgen. Aktuell befindet sich das Add-on noch im Akkreditierungsprozess von MSFS, um es anschließend im Marketplace verfügbar zu machen. Die Entwickler versprechen, die Community über den Fortschritt auf dem Laufenden zu halten.

Die Ankündigung des Projekts stößt in der Community auf positive Resonanz. Einige Mitglieder äußern ihre Begeisterung und freuen sich darauf, Teil dieses einzigartigen Projekts zu sein. Es werden auch Fragen nach der Verfügbarkeit für Xbox gestellt, auf die das Entwicklerteam jedoch noch keine endgültige Antwort geben kann.

Hadrians Wall, benannt nach dem römischen Kaiser Hadrian, wurde im Jahr 122 n. Chr. auf Befehl des Kaisers erbaut und definierte die nordwestliche Grenze des Römischen Reiches. Die Mauer erstreckt sich über achtzig römische Meilen von Bowness-on-Solway im Westen bis Wallsend im Osten Englands. Die Konstruktion der Mauer involvierte drei Legionen, wobei jedes Element des Bauwerks je nach Legion leicht variierte.

Die Mauer wurde alle Meile von Milecastles – kleinen Forts – unterbrochen, die auf beiden Seiten Tore hatten. Diese Tore ermöglichten den kontrollierten Zugang aus dem Gebiet nördlich der Mauer und deuteten darauf hin, dass die Mauer möglicherweise auch dazu diente, den geordneten Personen- und Handelsverkehr zu ermöglichen. Zudem erleichterten sie den römischen Truppen den Durchgang nach Norden.

Zwischen den Milecastles wurden alle römischen Meilen zwei quadratische Türme errichtet, die eine ununterbrochene Beobachtung ermöglichten. Im Verlauf des Mauerbaus wurde beschlossen, dass entlang der Mauer auch größere Forts gebaut werden sollten. Diese Forts variierten in ihrer Größe, um Garnisonen von Infanterie, Kavallerie oder gemischten Formationen aufnehmen zu können.

Im Jahr 180 n. Chr. war das System des Hadrians Walls vollständig entwickelt, und das ist der Zeitpunkt, den das Entwicklerteam für die Rekonstruktion gewählt hat. Mit dem “Hadrians Wall 180” Add-on wird die MSFS-Community die Möglichkeit haben, diese historische Stätte aus der Vogelperspektive zu erkunden und das römische Erbe hautnah zu erleben.

Neben der detailgetreuen Nachbildung der Mauer und ihrer verschiedenen Elemente legt das Entwicklerteam großen Wert auf historische Genauigkeit. Die Modellierung und Platzierung der Strukturen erfolgt anhand neuester archäologischer und historischer Forschungsergebnisse. Dadurch wird sichergestellt, dass der Hadrians Wall in seiner ursprünglichen Form präsentiert wird und alle wichtigen Merkmale und Details vorhanden sind.

Das Add-on verspricht ein beeindruckendes Flugerlebnis entlang der Mauer. Die Nutzer werden die Möglichkeit haben, die gesamte Länge des Walls mit seinen Türmen, Milecastles, Forts und Brücken zu erkunden. Auch die römische Stadt Coria (Corbridge) wird Teil des Add-ons sein und den Nutzern einen Einblick in das Alltagsleben im römischen Britannien ermöglichen.

Um eine authentische Atmosphäre zu schaffen, werden moderne Elemente wie Städte, Straßen, Gebäude und Steinbrüche aus der Landschaft entfernt. Dadurch wird die Illusion erzeugt, dass man tatsächlich in das Jahr 180 n. Chr. zurückversetzt wird und den Hadrians Wall in seiner ursprünglichen Pracht erleben kann.

Das Entwicklerteam von Time Machine Designs arbeitet intensiv an der Fertigstellung des Projekts und plant, das Add-on bald im MSFS Marketplace zu veröffentlichen. Die Community kann sich auf regelmäßige Updates und weitere Einblicke in den Entwicklungsprozess freuen.

Der Hadrians Wall ist ein faszinierendes historisches Bauwerk, das bis heute seine Bedeutung als Grenze des Römischen Reiches und als Zeugnis für die römische Präsenz in Britannien bewahrt. Mit dem “Hadrians Wall 180” Add-on wird dieses historische Erbe für die MSFS-Community zum Leben erweckt und bietet eine einzigartige Gelegenheit, in die Vergangenheit zu reisen und die Geschichte hautnah zu erleben. Freuen wir uns also auf die Veröffentlichung dieses aufregenden Projekts und die Möglichkeit, den Hadrians Wall aus der Luft zu erkunden.