Penghu Airport, Taiwan MSFS

Der Penghu Airport (IATA: MZG; ICAO: RCQC), ist ein Inlandsflughafen in Huxi, Penghu County, Taiwan. Er wurde 1957 eröffnet und konzentrierte sich zunächst auf den Transport von Militärpersonal und Fracht. Heute ist er der fünft verkehrsreichste Flughafen in Taiwan. Im Jahr 2004 wurde ein neues Terminal eröffnet und 2015 wurde ein neues Instrumentenlandesystem eingeführt, um die Sicherheit zu verbessern.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Flughafen Penghu in einem geopolitischen Spannungsfeld liegt, da er sich in der Nähe der Straße von Taiwan und des Südchinesischen Meeres befindet. China hat in den letzten Jahren immer mehr Militärflüge in Taiwans Luftverteidigungsidentifikationszone durchgeführt, zu der auch die Penghu-Inseln gehören . Diese Information steht jedoch nicht in direktem Zusammenhang mit dem fraglichen Produkt.

Die Penghu Airport Szenerie ist ein Produkt von FSFormosa für den Microsoft Flight Simulator. Diese Szenerie wurde entwickelt, um eine realistische Darstellung des Flughafens und seiner Umgebung zu bieten, einschließlich des neuen Terminalgebäudes und des Instrumentenlandesystems. Sie kann auf der SIMMARKET-Website erworben werden. Die Szenerie bietet eine Vielzahl von Funktionen, um das virtuelle Flugerlebnis zu verbessern: