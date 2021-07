Orbx veröffentlicht Southampton Airport

Orbx hat etwas überraschend den Southampton Airport (ICAO: EGHI) für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht, da es vorab keine Ankündigung gab.

Der Flughafen Southampton befindet sich in Südengland und die Stadt ist dem einen oder anderen vor allem durch den Premier Leauge Club FC Southampton bekannt. Im MSFS befindet sich der Flughafen in einem Gebiet, das mit Photogrammetriedaten versehen ist. Orbx gibt an, dass kleinere Verbesserungen und Ergänzungen in der unmittelbaren Umgebung des Flughafens und der Southampton Docks vorgenommen wurden. Zudem wurde das mit Ziegelsteinen gepflasterte Vorfeld bis hin zu den nahegelegenen Fabriken, Hotels und anderen Gebäuden realgetreu nachgebildet.

Der Flughafen Southampton ist für eine Q400, 737 und Embraer 175, sowie für GA-Flugzeuge und Privatjets betriebsbereit.

Features

Vollständig modellierter Flughafen

Super detailliertes, mit Ziegelsteinen gepflastertes Vorfeld

Überarbeitetes Original mit aktualisiertem PBR

Nacht-, Vorfeld-, Rollweg- und Anflugbeleuchtung

Viele benutzerdefinierte lokale Gebäude

Aufgrund der aktuellen Throwback Thursday Aktion von Orbx, gibt es die Szenerie für kurze Zeit 30% reduziert für ca. 8,59€ über OrbxDirect.