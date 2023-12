On Air Christmas Challenge: Heilfläschchen für den Weihnachtsmann und Preise von PMDG, SIMMARKET und FENIX

Der Weihnachtsmann ist dieses Jahr krank, aber mit der Hilfe engagierter Piloten kann die Weihnachtsstimmung trotzdem aufrechterhalten werden. Belohnungen und ein kostenloser Testzeitraum sollen die Teilnahme an diesem Abenteuer fördern.

Begeben Sie sich mit der OnAir Airline Manager’s Christmas Challenge vom 22. November bis 24. Dezember auf ein festliches Flugabenteuer. Diese einzigartige Mission lädt virtuelle Flieger dazu ein, Heilfläschchen an einen außer Gefecht gesetzten Weihnachtsmann am Flughafen Ivalo zu liefern, vor der atemberaubenden Kulisse der nordischen Länder mit handgefertigten Flughäfen aus MSFS World Updates 15.

Piloten müssen die empfindliche Fracht mit größter Sorgfalt handhaben und die Herausforderungen meistern der Saison und stellen ihr fliegerisches Können inmitten atemberaubender Landschaften unter Beweis. Egal, ob Sie ein erfahrener Simmer oder ein Tycoon-Enthusiast sind, diese Veranstaltung verspricht ein unvergessliches Erlebnis, das traditionelle Tycoon-Elemente mit dem Nervenkitzel einer Flugsimulation verbindet.

OnAir Airline Manager richtet sich sowohl an Flug-Simulanten als auch an Tycoon-Enthusiasten und bietet eine vielfältige Auswahl an Spielerlebnissen. Bei einem traditionellen Tycoon-Aufbau mit Fähigkeitsbäumen und steigenden Schwierigkeitsgraden beginnen die Spieler damit, ein kleines Flugzeug zu mieten und Waren zu transportieren, um ihre Fluggesellschaft anzukurbeln. Flug-Simulanten können die Missionen selbst steuern, während diejenigen, die weniger dazu geneigt sind, einen virtuellen Piloten engagieren können, der die Aufgaben übernimmt.

Das Wetter in Echtzeit sorgt für noch mehr Realismus und ermutigt die Spieler, die Bedingungen vor Beginn ihrer Missionen zu überprüfen, um kostspielige Rückschläge zu vermeiden. Um neue Spieler willkommen zu heißen, bietet OnAir Airline Manager drei Startmodi – Streckenunternehmen, Charterunternehmen und Industrieunternehmen – und bietet den Spielern die Flexibilität, ihren bevorzugten Einstiegspunkt in die fesselnde Welt des Airline-Managements zu wählen.

Teilnehmer der Weihnachts-Challenge können nicht nur den Nervenkitzel der Mission genießen, sondern haben auch die Chance, fantastische Preise von angesehenen Partnern wie PMDG, SIMMARKET und Fenix ​​Sim zu gewinnen. Egal, ob Sie die Spitze der Bestenliste anstreben oder einfach nur die Wärme der Saison über den virtuellen Himmel verbreiten möchten, diese Veranstaltung ist für alle offen.

Noch nicht abonniert? OnAir Airline Manager begrüßt Neulinge mit einem kostenlosen 7-Tage-Testabonnement, sodass jeder am festlichen Spaß teilnehmen kann. Also machen Sie sich bereit, steigen Sie in die virtuellen Lüfte und lassen Sie die Weihnachts-Challenge in der Welt der Flugsimulationen und Tycoon-Spannung entfalten.