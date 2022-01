Neues für den MSFS – World Update VIII: Iberia und Dornier Wal

Im Laufe der Twitch-Fragestunde am vergangenen Mittwoch hat das MSFS-Team die Roadmap für 2022 und den World Update 8 Iberia (im Bild der Königspalast von Madrid) konkretisiert und spannende Neuigkeiten verkündet.

Am Anfang der Präsentation zeigte Jörg Neumann zusammen mit dem Team von Asobo Studio erstmal einen Trailer zum World Update 7 Australien, der am 31. Januar erscheint.

In Zusammenarbeit mit Orbx und Perfect Flight wurde wiedermal ein sehr umfangreiches Paket geschnürt. Es beinhaltet ein neues Höhenmodell und elf Städte, die mit Photogrammetrie dargestellt werden. Weiterhin gibt es vier neue detaillierte Airports, fünf Landing Challenges, sechs Discovery Flights und fünf Bush Trips in Down Under.

Zeitgleich setzt das Local Legend Flugzeug Fokker FVII zur Landung an.

Während der neue World Update kostenlos ist, handelt es sich bei der Fokker um ein kostenpflichtiges Add-on.

Die spektakulärste Neuigkeit war dann die Offenbarung des World Updates 8, der Ende März erscheinen soll. Er befasst sich mit der iberischen Halbinsel und deckt die Länder Spanien und Portugal ab. Auch hier wurde ein kleiner Trailer präsentiert.

Die Bilder zeigen die berühmte Kirche Sagrada Familia in Barcelona und das ehemalige Weltaustellungsgelände von Valencia.

Mit der Dornier Do J `Wal´ ist das dazu passende Local Legend Flugzeug Add-on in der Entwicklung.

Diese fliegende Legende führte im Jahr 1926 den ersten Flug von Spanien nach Südamerika durch. Während heutige Airliner für die Strecke weniger als 10 Stunden brauchen, benötigte die Wal damals noch knapp 60 Stunden.

Eine weitere Präsentation gab es von Fernando Herrera von Carenado. Er stellte die Beechcraft Model 17 Staggerwing vor. Neben der schon angekündigten Antonov An-2 wird dies ein weiteres kostenpflichtiges Flugzeug Add-on für den MSFS.

Danach war Sebastian Wloch von Asobo an der Reihe. Er zeigte aerodynamische Verbesserungen, vor allen Dingen für Propellerflugzeuge, die mit dem Sim Update 8 auf den Weg gebracht werden. Im weiteren Verlauf des Live-Events folgte noch eine umfangreiche Fragestunde.

Vom Entwicklerteam wurde nochmal bestätigt, dass Helikopter (und auch Segelflugzeuge) fest für die zukünftige Entwicklung vorgesehen sind.

Zusammengefasst soll es dieses Jahr sechs World Updates, sechs Local Legends, fünf Famous Flyers und im Mai das verschobene Top Gun: Maverick Add-on geben.

Im gestrigen Development Update im MSFS-Forum wurde auch nochmal eine aktualisierte Roadmap veröffentlicht:

Es wird ein weiteres spannendes Jahr für den MSFS. Freuen wir uns drauf!