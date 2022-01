Manchmal bedarf es gar nicht vieler Worte. Just Flight/DC Designs haben ein an sich unspektakuläres Video veröffentlicht, in welchem die kommende und noch im work-in-progress befindliche Concorde beim Take-off vom Flughafen Heathrow zusehen ist. Das Besondere an dem Video ist der großartige Sound der Concorde. Also Headset auf oder die Boxen aufdrehen, sodass auch beim Nachbarn die Wende wackeln.