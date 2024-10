X-Plane 12.1.2 Released

Nach einer 2-monatigen Beta-Phase wurde heute die finale Version des 12.1.2 Updates für X-Plane 12 veröffentlicht (Release Notes). Hier sind alle neuen Features:

Boote

Mit diesem Update fahren deutlich mehr Boote auf den Meeren von X-Plane herum, was man auch in den Einstellungen deaktivieren kann, da natürlich ein Einfluss auf die Performance nicht ausgeschlossen ist.

Dual Jetways

Was lange schon mit Mods wie SAM möglich war, ist jetzt auch standardmäßig im Spiel: Dual Jetways. Oft gibt es an großen Flughäfen bzw. Flugzeugen die Möglichkeit, nicht nur über eine, sondern über 2 Türen das Flugzeug zu boarden, das soll nun auch in X-Plane Gateway Airports möglich sein. Der Haken: Nun müssen alle Flughäfen weltweit, die Dual Jetways besitzen, manuell bearbeitet werden. Für folgende Flughäfen hat dies bereits der Entwickler Laminar Research übernommen:

London Heathrow (EGLL)

Frankfurt Main (EDDF)

Munich (EDDM)

Dubai Intl (OMDB)

New York City Kennedy Intl (KJFK)

Chicago O’hare Intl (KORD)

Atlanta Hartsfield Jackson (KATL)

Los Angeles Intl (KLAX)

San Francisco Intl (KSFO)

Honolulu Daniel K Inouye Intl (PHNL)

Tokyo Haneda Intl (RJTT)

Die restlichen Flughäfen werden mit der Zeit ebenfalls Dual Jetways bekommen.

Neue Library-Objekte

Szenerie-Entwickler haben einige neue Objekte für die general airport library bekommen, die sie z.B. für die Gateway-Flughäfen benutzen können.

Neue Flughäfen

Mit dem Update wurden 3 neue komplett ausgestaltete Flughäfen in der Karibik hinzugefügt:

Princess Juliana International Airport (TNCM)

Juancho E. Yrausquin Airport (TNCS)

Gustaf III Airport (TFFJ)

Den vollen Changelog findet ihr hier:

https://www.x-plane.com/kb/x-plane-12-1-2-release-notes