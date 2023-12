Neue Visual Docking Guidance Systeme VDGS für Microsoft Flight Simulator

Mit “GLOBAL VDGS MSFS” haben die Entwickler von JKTools ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das Visual Docking Guidance Systeme (VDGS) in Microsoft Flight Simulator hinzufügt. VDGS sind Leitsysteme, die Piloten beim Einparken am Gate visuell unterstützen. Bislang fehlten diese allerdings in den meisten Flughäfen des Flight Simulators.

Das Besondere an “GLOBAL VDGS MSFS” ist, dass die Systeme nicht nur für einzelne Flughäfen, sondern weltweit für jeden Parkplatz verfügbar sind. Sobald das Programm gestartet ist, werden automatisch auf allen Flughäfen im Simulator VDGS-Anlagen hinzugefügt. Der Nutzer muss sich nicht manuell um die Platzierung oder Aktivierung kümmern.

Darüber hinaus bietet “GLOBAL VDGS MSFS” Einstellungsmöglichkeiten. So kann der Nutzer einzelne Flughäfen von der VDGS-Installation ausschließen, wenn dort bereits eigene Systeme vorhanden sind. Außerdem lässt sich steuern, ob VDGS nach Parkplatztyp oder generell am Flughafen zum Einsatz kommen.

Die ersten Nutzerreviews auf simMarket fallen größtenteils positiv aus. Gelobt wird vor allem die einfache Handhabung und die Möglichkeit, überall im Simulator auf VDGS zurückgreifen zu können. Allerdings wird auch Kritik laut, dass die Positionierung der Systeme noch manuell optimiert werden muss und nicht individuell pro Gate gespeichert werden kann.

Insgesamt scheint “GLOBAL VDGS MSFS” einen wichtigen Bedarf für mehr Realismus im Microsoft Flight Simulator zu decken. Nach Veröffentlichung des ersten Updates durch JKTools bleibt abzuwarten, ob das Produkt durch weitere Features und Anpassungen sein volles Potenzial noch besser ausschöpfen kann.