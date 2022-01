Neue Verkaufsstrategie bei PMDGs B737

Im PMDG-Forum hat Robert Randazzo mal wieder ein paar Appetithäppchen zur Entwicklung der B737 für den MSFS fallen gelassen. Zuerst wird wohl die B737-700 Variante erscheinen.

Nein, es gibt noch keinen konkreten Veröfffentlichungstermin, aber PMDGs 737 sieht schon ziemlich fertig aus. Ein neuer Screenshot zeigt die BCF-Variante, also einen Frachter:

Die hier gezeigte Maschine steht laut Mister Randazzo in Chicago auf der verschneiten Startbahn. Wie man sehen kann hat sie unter anderem eine große Frachtraumtür an der Vorderseite.

Eine weitere Version wird mit der BBJ angeboten werden. Dies ist die Business-Jet Ausführung der B737-700 und sie sonnt sich auf den Bahamas, nämlich auf Exuma Island:

Weitere Neuigkeiten gibt es in Sachen Produktpalette und damit auch den Preisen für die kommenden B737-Versionen.

Man kann in Zukunkt auch nur einzelne Varianten kaufen, anstatt die gesamten Pakete zu erwerben. Wenn man also nur die B737-700 fliegen möchte, muss man nicht auch noch die -800 und die -900 mit einkaufen. Das wird sich natürlich positiv auf die Preise der einzelnen Produkte auswirken.

Heute hat Robert Randazzo nochmal einen kleinen Post im PMDG-Forum zum Thema B737 nachgereicht und macht am Ende sehr kryptische Bemerkungen:

Stick around, we may have some good news for you later this week. This is going to be a busy week for news!

(Bleibt da, wir könnten diese Woche noch ein paar gute Nachrichten für Euch haben. Dies wird eine geschäftige Woche in Sachen Nachrichten!)

Na dann sind wir mal gespannt..