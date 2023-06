Neue Details zum Microsoft Flight Simulator 2024 enthüllt auf der FSExpo

Nach der kürzlichen Ankündigung des Microsoft Flight Simulator 2024 haben Jorg Neumann, Head of Microsoft Flight Simulator, und Sebastian Wloch, CEO von Asobo, während einer Keynote auf der FlightSimExpo in Houston, Texas, weitere Details über den kommenden Simulator verraten.

Die ursprüngliche Ankündigung des MSFS 2024 im Rahmen des Xbox Games Showcase löste in der Flugsimulator-Community einige Bedenken aus. Es wurden Fragen zur weiteren Unterstützung des MSFS 2020 und zur Kompatibilität von Addons mit dem neuen Simulator gestellt. Das MSFS-Team bestätigte daraufhin, dass es “den Microsoft Flight Simulator (2020) auch nach dem Start des Microsoft Flight Simulator 2024 weiter unterstützen wird” und fügte hinzu “Mit sehr wenigen Ausnahmen werden praktisch alle Add-ons, die heute im Microsoft Flight Simulator (2020) funktionieren, auch im Microsoft Flight Simulator 2024 funktionieren. Add-ons, die über den simulatorinternen Marktplatz erworben wurden, müssen im Microsoft Flight Simulator 2024 nicht erneut erworben werden.”

Auf der FlightSimExpo sagte Neumann, der MSFS 2024 sei “das größte Projekt, das es je im Bereich der Flugsimulation gegeben hat” und enthüllte eine Vielzahl von Verbesserungen gegenüber dem Simulator 2020, darunter Pilotenaktivitäten, eine neue Physik- und Aerodynamik-Engine, Aktualisierungen der Standard-Flugzeugsysteme und der Avionik, eine Überarbeitung des Standard-Geländes und der “Dose” sowie eine Überarbeitung des Luft-, See- und Fahrzeugverkehrs.

Neumann erläuterte zunächst die neuen Aktivitäten, die Teil des MSFS 2024 sein werden. Unter Bezugnahme auf die heutige Nachricht, dass MSFS 2020 von über 12 Millionen Nutzern gespielt wurde, sagte Neumann: “Das Interessante an den 12 Millionen Spielern ist, dass wir davon ausgehen, dass etwa drei Millionen davon Core-Simmer sind und der Rest eher zu den Gelegenheitsspielern gehört. Allen gemeinsam ist, dass sie mehr Dinge tun wollen …., aber wir sind kein Spiel, also machen wir auch keine spielerischen Missionen. Wir arbeiten mit vielen Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die diese Dinge tun.

Der erste Trailer zeigte Aktivitäten wie Brandbekämpfung, Such- und Rettungseinsätze, Frachttransporte, Ambulanzflüge, Sprühaktionen, Charterflüge für Führungskräfte, VIP-Transporte und Heißluftballonfahrten. Neumann fügte hinzu, dass bei den angebotenen Aktivitäten auch “eine Menge Flugzeuge … [die] noch nicht angekündigt sind” zum Einsatz kommen würden. Er sagte auch, dass er davon ausgeht, dass die Gemeinde von diesen neuen Flugzeugen “freudig überrascht” sein wird.

Größe des Simulators

Was den zugrundeliegenden Simulator anbelangt, so sagte Wloch, dass ein Hauptaugenmerk auf einem “Thin Client” liege: Die Grundgröße der Simulatorinstallation soll reduziert werden, indem sichergestellt wird, dass die Benutzer nur das herunterladen müssen, was benötigt wird, während größere Teile der Architektur stattdessen aus der Cloud gestreamt werden. Dadurch würden die Ladezeiten verkürzt und die Mindestanforderungen an das System niedrig gehalten, so Wloch.

Er fügte jedoch hinzu: “Wir tun dies alles, indem wir abwärtskompatibel bleiben. Wir behalten den gleichen alten Community-Ordner bei… Addons werden immer noch funktionieren, es ist nur so, dass wir mehr von unserem Zeug in die Cloud verlagern.”

Physik und Aerodynamik

Wloch ging dann auf die neue Physik- und Aerodynamik-Engine für MSFS 2024 ein und erläuterte, dass die bestehende Engine den Entwicklern nur ein Minimum an Kontrolle und “Tuning” bietet. Die neue Engine hingegen wird den Entwicklern eine “extreme Kontrolle” ermöglichen und, nachdem sie neu geschrieben wurde, eine “massive Leistungssteigerung” bieten. “Sie wird multithreaded sein. Auf einem anderen Kern wird sie sich in Bezug auf die Physik und Aerodynamik vom Hauptrahmen entfernen”, sagte er.

Auch hier versuchte Wloch, die Entwickler bestehender Flugzeuge zu beruhigen, indem er sagte: “Alles ist einfach, es ist abwärtskompatibel, die Flugzeuge funktionieren immer noch, und es ist auch einfach zu aktualisieren. Wenn man nur eine kleine Verbesserung vornehmen will, muss man [das Addon] nicht neu machen. Man kann neue Dinge auswählen und hinzufügen und dann nach und nach alte Dinge entfernen, oder man kann es komplett neu machen, wenn man will.”

Dann zeigte er die Standard-Cessna 172 und verglich sie mit der 2020er Physik-Engine mit der 2024er-Engine, bei der eine weitaus größere Bandbreite an Genauigkeit am Rumpf zu erkennen ist.

Wloch ging auch auf eine Reihe von Verbesserungen an den Standardflugzeugen ein, darunter ein Fehler- und Verschleißsystem, ein Nutzlast- und Passagiersystem, ein neues Avionikpaket und ein standardmäßig integriertes Cockpit-Tablet.

Neues Terrain

Neumann stellte dann das neue Terrain von MSFS 2024 vor, eine Technologie die als “Digital Twin” bezeichnet wurde: “Das ist nur zufällig irgendwo in Südfrankreich. Wir machen maschinelles Lernen in Azure und erkennen alle Arten von Oberflächen – in diesem Fall Büsche und Bäume. Sobald wir das wissen, glätten wir diese Büsche und Bäume, weil sie hässlich sind, und wir ersetzen sie durch unsere eigenen, so dass man 3D hat. Dann fügen wir Felsen hinzu… dann fügen wir Oberflächenmaterial-Detailmaps hinzu und später fügen wir Tessellation hinzu.”

Das Ergebnis dieser Arbeit, das in den folgenden Screenshots zu sehen ist, ist eine wesentlich authentischere Darstellung der ländlichen Umgebung.

Statische, dynamische und lebendige Welt

Abschließend erläuterte Neumann einige der bevorstehenden Verbesserungen an der sogenannten statischen, dynamischen und lebendigen Welt in MSFS 2024. Beginnend mit der statischen Welt wird die Simulation verbesserte Bodendetails, 3D-Mosaikbodenmaterialien, eine verbesserte Baumvielfalt, bei der Bäume nun in den Regionen erscheinen, in denen sie auch erscheinen sollten, und verbesserte Klippen bieten.

In der dynamischen Welt wird es zum ersten Mal “volle Jahreszeiten” geben, und das Team prüft, ob Elemente davon in MSFS 2020 “rückportiert” werden können. Aurora Borealis, Tornados und verstärkte Stürme werden ebenfalls hinzugefügt werden.

In der lebendigen Welt schließlich wird MSFS 2024 Tierherden und Tierwanderungen, weltweiten Live-Schiffsverkehr, einschließlich Schiffen, auf denen man landen kann, Live-Luftverkehr und verbesserten Fahrzeugverkehr enthalten.

Zum Live-Luftverkehr sagte Neumann: “Wir versuchen, so viele Liveries wie möglich zu bekommen. Wir machen Fortschritte, so dass Sie einen viel realistischeren Flugverkehr sehen werden als das, was wir im Moment haben.”

Fazit

Nach der etwas zweideutigen ersten Ankündigung des Microsoft Flight Simulator 2024 sorgte diese Keynote für willkommene Klarheit in der Flugsimulator-Gemeinschaft und für viel, worauf man sich freuen kann. Sowohl Neumann als auch Wloch versuchten, den Entwicklern zu versichern, dass hinter den Kulissen eine Menge Arbeit geleistet wird, um den Simulator drastisch zu verbessern. Bestehende Addons werden kompatibel bleiben und müssen nicht überarbeitet werden; die neue Physik- und Aerodynamik-Engine wird den Entwicklern jedoch mehr Flexibilität bieten, wenn sie sich dafür entscheiden, sie zu nutzen.

Verbesserungen des Geländes, des Wetters und des Flugverkehrs werden ebenfalls sehr willkommen sein, insbesondere angesichts der Unzulänglichkeiten des bestehenden KI-Verkehrs in MSFS 2020. Schließlich wird die Modellierung verschiedener Jahreszeiten, die seit langem von der Community gefordert wird, der Umgebung eine neue Ebene der Authentizität verleihen.

Neumann und Wloch haben also eine ausgezeichnete Balance gefunden, um die Bedenken von Entwicklern und Nutzern gleichermaßen zu zerstreuen und eine Vorschau auf einige der Verbesserungen zu geben, die in der nächsten Iteration des Microsoft Flight Simulator zu erwarten sind.

Henry Jones

Übersetzt und veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM