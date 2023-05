MSFS Dev Update, natürlich war es eine sehr busy Woche (ist es das nicht immer?)

Das wöchentliche Entwicklungs Update der MSFS Mannschaft berichtet folgendes:

“Es war eine sehr arbeitsreiche Woche für Microsoft Flight Simulator Produkt-Updates!

Heute haben wir den ersten Test-Build von Aircraft & Avionics Update 2 (AAU_02) veröffentlicht. Die Release Notes für den Beta-Build 1.33.3.0 finden Sie hier in den Foren. Spieler, die bereits an früheren Betatests teilgenommen haben, erhalten automatisch den neuen Test-Build vor der Veröffentlichung. Wenn ihr derzeit nicht an der Beta teilnehmt, aber beim Testen von AAU_02 helfen wollt, findet ihr hier in unseren Foren eine Anleitung, wie ihr an der Beta für alle Plattformen (PC/MS Store, PC/Steam und Xbox) teilnehmen könnt.

Außerdem haben wir heute Updates für drei Add-on-Flugzeuge aus unserer Local Legends- und Famous Flyers-Serie veröffentlicht: Local Legend VIII: De Havilland Canada DHC-4 Caribou, Famous Flyer IV: Antonov An-2, und Famous Flyer V: Antonov An-225 Mriya. Die Release Notes für jedes dieser Flugzeuge finden Sie unter den unten stehenden Links.

Zu guter Letzt haben wir am Dienstag das erste Update für die Expert Series I veröffentlicht: ATR 42-600 / 72-600. Dieses Update enthält über 50 Korrekturen und Verbesserungen für einige der häufigsten Probleme, die von der Community gemeldet wurden. Sie können die Versionshinweise hier lesen.

Falls Sie den Entwickler-Livestream von letzter Woche verpasst haben sollten, finden Sie den VOD jetzt auf YouTube hier und eine schriftliche Abschrift (mit freundlicher Genehmigung des freiwilligen Community-Moderators N316TS) in unseren Foren hier.

