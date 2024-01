In einer Mitteilung auf ihrer Facebook Präsenz resümierte MK Studios ihre Arbeit des vergangenen Jahres und teile mit, dass sie an insgesamt fünf neuen Flughefen Szenerien arbeiten. Drei davon sind die nächtens Versionen von Lissabon, Helsinki und Keflavik, die bereits vor ca. 3 Jahren erschienen sind, in der Frühzeit des MSFS.

Zu den zwei ganz neuen Projekten heißt es nur, dass eins in den USA ist, das andere in Europa.