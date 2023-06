miniFCU: Jetzt Offiziell mit Mobiflight Unterstüzung

Es wird noch besser mit der miniFCU, jetzt ist der Mobiflight Support dazu gekommen, ohne dass die Airbus Plug&Play Funktionalität flöten geht, die Lösung: zwei parallele Firmwares die nach Wahl eingeladen werden. Wie bereits bekannt wírd auch die Fenix 320 offiziell unterstützt.

“Dank des großen Erfolgs unserer Kickstarter-Kampagne werden immer mehr Funktionen in miniFCU eingeführt. Wir sind sehr erfreut, unsere offizielle Zusammenarbeit mit dem Mobiflight-Team bekannt zu geben. Ein Upgrade des Mikrocontrollers ist in Planung, um miniFCU mit Mobiflight kompatibel zu machen, was den Zugang zu dieser äußerst vielseitigen, KOSTENLOSEN Open-Source-Software ab dem ersten Tag ermöglicht. Mit Mobiflight können die Benutzer praktisch alle Flugzeuge in der Simulation steuern. Von der Boeing 747 über die F-18 bis hin zum X-Wing – die Möglichkeiten sind nur durch Ihre Fantasie begrenzt!

Diejenigen, die es lieber einfach haben, können sich darauf verlassen, dass unsere hauseigene Entwicklung von Plug-and-Play-Konnektivität für AirbusTM-Add-ons parallel dazu fortgesetzt wird. Die Benutzer können nach Belieben zwischen den beiden Firmwares wählen. Das bedeutet auch, dass, wenn Sie etwas in Mobiflight vermasseln, unsere App zur Rettung kommt und alles mit einem einfachen Klick wiederherstellt. Das nenne ich Redundanz.”