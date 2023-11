Military Transporter: Progress Update zur Freeware KC-10

Viermal im Jahr berichtet Aero Dynamics über den derzeitigen Entwicklungsstand ihrer KC-10. Heute war es wieder so weit, dass die Entwickler wieder ihr Ergebnis aus den letzten 3 Monaten zu präsentieren.

Die KC-10 ist ein militärisches Transport- und Betankungsflugzeug, welches bis 1990 gebaut wurde. Wie der Name schon vermuten lässt, lehnt die KC-10 an die namens ähnliche DC-10 an. Aero Dynamics simuliert auch spezielle Vorgänge wie das Luftbetanken zu anderen Flugzeugen sowie Spezialfracht, wie man es schon vom A400M kennt.

Dazu berichtet das Team von ihrer derzeitigen Arbeit an den Systemen, der Hydraulik, sowie den finalen Schliff am Außenmodell.

Das nächste Update der Freeware Entwickler wird für Februar erwartet. Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt gegeben worden.