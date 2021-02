Mehr Verkehr für den virtuellen Himmel

Während in der Realität sich noch viele Flugzeuge am Boden befinden, haben wir in P3D/FSX weiterhin die Möglichkeit an unserem eigenen Flugverkehr (Ai-Traffic) zu arbeiten.

Dafür sind wieder einige neue Bemalungen und Flugpläne erschienen. Nachfolgend die Aktuellsten:

Cally Air Boeing B737-300 , Spirit Airlines Airbus A320neo und Hokkaido Air System ATR 42-600 von Kamil Fryzol

A321-200neo PW All Nippon Airways, B737-800SSW Swoop, A321-200neo Bamboo Airways von Joel Branchu

Diese findet ihr auf Avsim.com

Corendon Airlines Europe 9H-CXA Nurnberg FC Logojet von D12 repaints

Russische Falcon 7X Jets; Gazprom, Rossiya, etc. auf FC75

Badr B737-500/800 und Overland Airways ATR42-300 und ATR72-500auf JCAI

Jede Menge A350 Repaints für den UTT A350-900, so z.B. Fiji, Lufthansa, Ethiopian oder den der Flugbereitschaft. Zudem hat Juergen Baumbusch eine neue Homepage. Ein Besuch lohnt sich somit auf jeden Fall. Juergen’s paint hangar

Auch für den Sukhoi Superjet gibt es neue Bemalungen. Dabei handelt es sich um das neue Design von Red Wings Airlines. ai-flightpaints

Sowie neue aktuelle Flugpläne von Bernie Zwing auf Aitraffic.ch:

Air Busan – Winter 2020/2021

Fuzhou Airlines – Winter 2020/2021

Georgian Airways – Winter 2020/2021

GoAir – Winter 2020/2021

Nippon Cargo Airlines – Winter 2020/2021

Pobeda – Winter 2020/2021

Spirit Airlines – Winter 2020/2021

u.v.m.

Viel Spass beim Basteln.