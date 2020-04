Maddog Update: Jetzt mit Shared Cockpit

Die alte Version konnte es, jetzt auch die neue: Mit dem neuesten kostenlosen Update der Fly the Maddog X MD-82 von Leonardo können virtuelle Piloten jetzt auch zu zweit ins Cockpit steigen. Dafür haben die Macher jetzt die Version 1.6b554 mit Shared-Cockpit-Version released. Außerdem hat Leonardo an der Autobrake, den Flight Dynamics und vielen weiteren Features geschraubt. Der Test an der P3D5-Version sei außerdem in vollem Gange, schreiben die Entwickler in ihrem Newsletter. Den Download gibt es direkt bei Leonardo und bald auch bei allen anderen Quellen.