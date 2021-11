Lebenszeichen: Rotate MD-11 in beta

Wer in unserem News Archiv nach MD-11 für X-Plane sucht, der wird im Jahr 2018 fündig. Aber jetzt ist der Flieger von RotateSim im Beta-Testing. Auch wenn die MD-11 in der Realität immer weniger zum Einsatz kommt (https://www.aerotelegraph.com/hier-fliegt-lufthansa-cargos-letzte-md-11-mit-abschiedsgruss) bleibt sie ein tolles Flugzeug. Bei dem ein oder anderen kommen da sicher Erinnerungen an angespannte Anflüge mit der PMDG im FS9 erinnern.

We are currently testing the aircraft and fixing bugs. Some features have been added in the last months and here is how it looks at the moment.