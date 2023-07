Las Vegas Süd: Henderson Executive KHND von UK2000

UK2000, die schon länger ihre ursprüngliche Funktion als zuverlässiger Lieferant britischer Flughafen-Szenerien verlassen haben, kommt heute mit einer Darstellung eines zumindest für deutsche eher unbekannter Airport im Süden von Las Vegas:

“Der Henderson Executive Airport KHND wurde 1967 als öffentlicher Flughafen in Henderson, Nevada, 13 Meilen südlich von Las Vegas, gegründet. Ursprünglich war er als Sky Harbor Airport bekannt. Der Clark County kaufte den Flughafen 1996 und benannte ihn in Henderson Executive Airport um. Eine Besonderheit ist, dass die FAA-Kennung HNS und nicht HND lautet, die bereits für den Flughafen Haneda in Tokio vergeben wurde. Im Laufe der Jahre hat der Henderson Executive Airport mehrere Erweiterungsprojekte zur Verbesserung seiner Infrastruktur und seiner Dienstleistungen durchgeführt. Dazu gehörten die Verlängerung der Start- und Landebahn, die Verbesserung der Rollwege, die Modernisierung der Abfertigungsgebäude und der Ausbau verschiedener Annehmlichkeiten.

Der Henderson Executive Airport hat sich zu einem wichtigen Drehkreuz für die allgemeine Luftfahrt mit über 200 Flugbewegungen pro Tag entwickelt, die hauptsächlich von Privat- und Geschäftsflugzeugen durchgeführt werden. Der Flughafen bietet Dienstleistungen wie Betankung, Hangarvermietung, Wartung und Flugtraining an. Auf der Südseite des Flughafens befindet sich eine große touristische Hubschrauberbasis namens ‘Maverick Helikopter’, die Vergnügungsflüge in der Region anbietet. Der Henderson Executive Airport dient als wichtiges Tor für die Privat- und Geschäftsluftfahrt und trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung von Henderson und dem Großraum Las Vegas bei. Er bietet einen bequemen Zugang zu den Unterhaltungs-, Geschäfts- und Erholungszielen der Stadt und ist eine wertvolle Alternative zum größeren McCarran International Airport.“

Auch bei SIMMARKET erhätlich für €16.65.