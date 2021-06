Kurzstrecke, wir kommen! VirtualCol veröffentlicht Embraer E170/175

Die Embraer E170/175 ist einer der weltweit beliebtesten Kurzstreckenjets – und startet nun auch erstmals im MSFS. Möglich macht es das Entwicklerstudio VirtualCol.

Die E170 ist das erste Flugzeug der E-Jet-Familie des brasilianischen Herstellers Embraer. Es bietet maximal 80 Passagieren Platz und hat eine Reichweite nicht ganz 3900 Kilometern. Die E175 ist die um gut 1,80 Meter verlängerte Variante, die acht Passagiere mehr fasst, annähernd 4000 Kilometer weit fliegt und das Flugzeug der Familie ist, welches bislang am häufigsten gebaut wurde.

Die Beliebtheit bei zahlreichen Airlines spiegelt sich allein darin wieder, dass VirtualCol seinem Paket ab Werk 30 verschiedene Lackierungen spendiert. Auch sonst geht es bei dem Addon vorrangig um Optik und leichte Zugänglichkeit – das bedeutet aber auch, dass es klar erklärt kein Study-Level-Flieger ist. Virtualcol richtet sich an Einsteiger und nicht an Puristen. Die würden sich verständlicher Weise daran stören, dass das FMS auf dem Standard-A320 basiert. Hierfür hat VirtualCol laut eigener Aussage mit Asobo zusammengearbeitet, um auch für zukünftige Sim-Updates gerüstet zu sein. Immerhin scheinen die Embraer-eigenen Displays und Systeme offenbar umgesetzt worden zu sein.

Die Features im Einzelnen:

-Native code for MSFS in model exterior and interior, using current Asobo templates and original templates.

-Checklist full operative and recommended to use to fully understand the engine starting process.

-Light effects with in-panel Flood Management.

-Wiper animation operative.

-Contact points available in Ground service and its animations.

-External effects of engines.

-Displays of default airplanes adapted for our model and original system (ECAM) and EICAS display.

-FMS default used by A320 (easier to understand and use if you are familiar with the A320 NEO in MSFS).

-Own sounds compiled in WWISE format.

-Textures in UHD 4K.

-Collision areas for VR included as is indicated in MSFS SDK. However, this part is still under testing, please contact us if you experience problems so we can help you

Die Embraer kommt ist als Paket mit drei Versionen: E170, E175 ohne und E175 mit extended Winglets.Erhältlich ist das Addon für 25 Euro unter anderem im Simmarket.