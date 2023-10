KPVU – PROVO MUNICIPAL MSFS: Ein weiterer Flughafen von VERTICALSIM

Der kleine Regionalflughafen mit Inlandsflügen hauptsächlich zu Zielen im Westen der USA liegt am Ostufer des Utah Lake am Rand von Provo im Utah County. Verticalsim bingt mal wieder einen Flughafen in den USA raus. Zu dem Portfolio von Verticalsim gehören einwandfreie und detaillierte Flughäfen. KPVU zeigte mal wieder, in welchem Detailgrad Developer arbeiten können. Ein weiterer makelloser Flughafen im Portfolio von Verticalsim zeigt mal wieder, mit welcher Leidenschaft an den Flughäfen gearbeitet wird, eine so detaillierte Umsetzung sieht man nicht bei jedem Flughafen.

Der Flughafen sieht einfach klasse aus. Ein vollständiges Terminal mit Interieur und animierten 3D Personen wird in der Version mitgeliefert. Die Texturen sehen klasse aus und das Modell wurde makellos modelliert. Die detaillierte Umsetzung beinhaltete nicht nur das Terminal. Die Gebäude auf dem kompletten Gelände wurden alle dargestellt und makellos ausmodelliert. Ein hoch detailliertes Grundlayout auf dem Stand 2023 wird außerdem mitgeliefert. Zudem wird eine gute Ortho mitgeliefert, die das Bild vom Airport abrundet.

FEATURES

Animated passengers with full 1:1 terminal interior

2023 Airport Layout

HD texturing with full-scale PBR mapping

2 player spawnable hangars (w/interiors)

Proper AI routing, vehicle pathing, and ATC network

Custom 0,5 cm/res ortho

Custom taxiway signage, obstruction lights, guard lights, etc.

Usage of parallax & LOD’s for minimal performance loss

Informationen

Der Flughafen von Verticalsim ist auf SimMarket für 16,85 € verfügbar

Trailer: